Meteo Matera, le previsioni per domani domenica 3 novembre

Domenica 3 Novembre a Matera si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più limpido durante le ore diurne. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, che si attesteranno intorno ai 20,4°C nel momento di massima esposizione al sole. La presenza di una leggera brezza contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si manterrà su valori moderati.

Durante la notte, le temperature si aggireranno attorno ai 11,8°C, con un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse. La copertura nuvolosa sarà contenuta, con un’intensità del vento che si manterrà su valori di 12,5 km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 76%, rendendo l’aria leggermente fresca.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 20,4°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera, con velocità di circa 12,2 km/h, garantirà un comfort termico ottimale. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi al 43%. Questo clima favorevole incoraggerà le attività all’aperto e le passeggiate nel suggestivo centro storico di Matera.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, ma si manterranno comunque sopra i 15°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10,9 km/h, creando un ambiente gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 66%.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, portandosi intorno ai 12,5°C. Il cielo sarà ancora caratterizzato da nubi sparse, ma senza precipitazioni previste. La brezza vivace, con velocità di 10,8 km/h, accompagnerà la serata, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si attesterà attorno all’88%, rendendo l’atmosfera più umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni meteorologiche stabili, con temperature che tenderanno a scendere ulteriormente. Lunedì e martedì si prevede un incremento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima fresco e delle passeggiate all’aperto troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere della bellezza della città.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.6° perc. +10.9° Assenti 12.5 NO max 22.5 Maestrale 78 % 1023 hPa 4 cielo sereno +11.1° perc. +10.3° Assenti 12.6 NO max 21.7 Maestrale 81 % 1023 hPa 7 cielo sereno +13.4° perc. +12.8° Assenti 11.7 NO max 21.2 Maestrale 75 % 1024 hPa 10 cielo sereno +18.8° perc. +18.1° Assenti 12.4 NNO max 14.8 Maestrale 51 % 1024 hPa 13 cielo sereno +20.4° perc. +19.6° Assenti 14 N max 15.2 Tramontana 42 % 1023 hPa 16 cielo sereno +15.8° perc. +15.2° Assenti 10.9 N max 17.9 Tramontana 66 % 1023 hPa 19 nubi sparse +13.5° perc. +13.1° Assenti 10.8 NNO max 19.6 Maestrale 84 % 1024 hPa 22 nubi sparse +12° perc. +11.6° Assenti 11.7 NO max 21.7 Maestrale 91 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:44

