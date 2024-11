Meteo Matera, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Matera di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 16,3°C nel primo pomeriggio. I venti saranno leggeri, prevalentemente da sud e sud-est, con intensità che varierà da brezza leggera a brezza.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 7,5°C. L’umidità sarà alta, attorno all’82%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1015 hPa. I venti soffieranno debolmente da ovest-nord-ovest, con velocità di circa 5 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a 15,4°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 53%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità di circa 7 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno a 14°C entro le ore più tarde. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 63%. I venti si intensificheranno leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 16 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, mantenendo temperature intorno ai 10,8°C. L’umidità continuerà a salire, toccando il 88%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera nei prossimi giorni mostrano un trend di temperature stabili, con un clima che si manterrà generalmente mite. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, che potrebbe portare a condizioni più variabili nei giorni successivi. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +7.7° perc. +6.8° Assenti 6.4 ONO max 6.7 Maestrale 82 % 1015 hPa 4 nubi sparse +7.5° perc. +7.5° Assenti 4.1 ONO max 4.5 Maestrale 81 % 1014 hPa 7 cielo sereno +9.4° perc. +9.4° Assenti 2.5 OSO max 3.1 Libeccio 74 % 1015 hPa 10 cielo sereno +14.5° perc. +13.4° Assenti 6.9 S max 6.6 Ostro 55 % 1014 hPa 13 poche nuvole +16.3° perc. +15.3° Assenti 5.1 SE max 5.5 Scirocco 51 % 1013 hPa 16 nubi sparse +12.9° perc. +12° Assenti 9.6 SSE max 15.8 Scirocco 69 % 1014 hPa 19 nubi sparse +11.7° perc. +11° Assenti 7.6 S max 16.6 Ostro 79 % 1015 hPa 22 nubi sparse +10.5° perc. +9.9° Assenti 4.9 S max 8 Ostro 90 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:31

