Meteo Matera, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Matera indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le condizioni saranno tranquille, con temperature che si aggireranno intorno ai 10°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo completamente coperto entro il tardo mattino. Le temperature raggiungeranno i 17°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da venti sostenuti.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e temperature attorno ai 10,6°C, mentre la mattina si presenterà con un cielo coperto, con valori che saliranno fino a 17,6°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà progressivamente, passando da 6,6 km/h a oltre 22 km/h. Le precipitazioni non sono previste, ma l’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 55% e il 80%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 29,4 km/h. La situazione meteo rimarrà stabile, senza segni di pioggia, ma con un’alta probabilità di vento fresco e burrasca moderata nelle ore serali.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. I venti, provenienti da Ovest-Sud Ovest, si faranno sentire con raffiche che potranno superare i 60 km/h, rendendo la situazione piuttosto ventosa. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, ma l’umidità rimarrà elevata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un lieve calo termico nei giorni successivi, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione il vento forte, che potrebbe influenzare le loro scelte.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.4° perc. +9.6° Assenti 7.8 SSO max 14 Libeccio 82 % 1010 hPa 4 nubi sparse +9.9° perc. +8.8° Assenti 8.5 SSO max 15.6 Libeccio 84 % 1009 hPa 7 cielo coperto +11.6° perc. +10.9° prob. 1 % 9.1 S max 20.4 Ostro 78 % 1008 hPa 10 cielo coperto +16.5° perc. +15.8° prob. 1 % 20.5 SSO max 38.9 Libeccio 61 % 1006 hPa 13 cielo coperto +17.4° perc. +16.6° prob. 4 % 22 SO max 42.3 Libeccio 55 % 1003 hPa 16 cielo coperto +14.7° perc. +13.9° prob. 4 % 17.8 SO max 33.3 Libeccio 64 % 1003 hPa 19 cielo coperto +14.8° perc. +13.9° prob. 2 % 34.6 OSO max 61.9 Libeccio 62 % 1001 hPa 22 cielo coperto +14.6° perc. +13.6° prob. 2 % 32.4 OSO max 60.9 Libeccio 57 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.