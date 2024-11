Meteo Mazara del Vallo, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Mazara del Vallo indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un alternarsi di pioggia leggera e momenti di cielo coperto. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 18,8°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente scarsa, ma si prevede un aumento della nuvolosità nel corso della giornata.

Nella mattina, il clima si presenterà mite, con temperature che si attesteranno tra i 19°C e i 20°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con intensità che raggiungerà i 33 km/h. Tuttavia, a partire dalle 11:00, si attenderanno le prime piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,5 mm. L’umidità si manterrà elevata, intorno all’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che si protrarrà fino alle 17:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, mentre i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 50 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’81%.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo non subirà sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e si prevederanno ulteriori piogge leggere, specialmente nelle ultime ore della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Mazara del Vallo indicano una giornata di Mercoledì 20 Novembre caratterizzata da piogge leggere e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Mazara del Vallo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +18.8° perc. +18.9° prob. 6 % 15.6 O max 21.1 Ponente 82 % 1016 hPa 5 poche nuvole +19.1° perc. +19.2° prob. 2 % 20.1 O max 29.9 Ponente 83 % 1014 hPa 8 poche nuvole +20.1° perc. +20.2° Assenti 23.2 O max 31.5 Ponente 79 % 1014 hPa 11 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.48 mm 33.2 O max 43 Ponente 78 % 1013 hPa 14 pioggia leggera +20.6° perc. +20.7° 0.17 mm 35.2 O max 50.3 Ponente 77 % 1011 hPa 17 pioggia leggera +19.6° perc. +19.7° 0.22 mm 35.7 ONO max 50.6 Maestrale 81 % 1011 hPa 20 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° prob. 9 % 32.7 ONO max 45.5 Maestrale 80 % 1012 hPa 23 pioggia leggera +19.2° perc. +19.3° 0.13 mm 30.6 ONO max 42.9 Maestrale 82 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:54

