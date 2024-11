Meteo Mazara del Vallo, le previsioni per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mazara del Vallo di Sabato 9 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si trasformeranno in piogge più consistenti nelle ore successive. La temperatura si manterrà attorno ai 18°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata. I venti, provenienti principalmente da Sud Est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 24,8 km/h. L’umidità sarà elevata, oscillando intorno all’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con piogge leggere che interesseranno l’intera fascia oraria. La temperatura percepita rimarrà stabile attorno ai 18°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. I venti si manterranno moderati, con velocità di circa 20 km/h. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,98 mm entro le ore centrali della giornata.

Il pomeriggio non porterà miglioramenti significativi, con piogge leggere che continueranno a cadere su Mazara del Vallo. Le temperature si attesteranno attorno ai 18°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. L’umidità rimarrà alta, contribuendo a un clima piuttosto umido. Anche in questo frangente, i venti si presenteranno moderati, mantenendo una direzione costante da Sud Est.

Durante la sera, le condizioni meteo si stabilizzeranno leggermente, ma le piogge non si arresteranno. La temperatura scenderà a circa 17°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi elevata. I venti, sebbene meno intensi, continueranno a soffiare con una velocità di circa 15 km/h. Le precipitazioni, seppur più leggere, saranno comunque presenti, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,62 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mazara del Vallo indicano una giornata di Sabato 9 Novembre caratterizzata da piogge persistenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per il momento, è consigliabile prepararsi a una giornata umida e piovosa, con la possibilità di portare un ombrello e indossare abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni atmosferiche avverse.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +18.4° perc. +18.4° prob. 42 % 23.1 SE max 28.4 Scirocco 80 % 1023 hPa 5 pioggia moderata +18.1° perc. +18.2° 1.44 mm 17.2 SE max 20.8 Scirocco 84 % 1023 hPa 8 pioggia leggera +18.2° perc. +18.3° 0.37 mm 20.1 SE max 24.3 Scirocco 86 % 1023 hPa 11 pioggia leggera +18.7° perc. +18.8° 0.86 mm 19.5 SE max 23 Scirocco 82 % 1022 hPa 14 pioggia leggera +18.5° perc. +18.6° 0.25 mm 19 SE max 20.5 Scirocco 83 % 1021 hPa 17 pioggia leggera +17.9° perc. +18° 0.84 mm 18 ESE max 20.4 Scirocco 87 % 1020 hPa 20 pioggia moderata +17.8° perc. +17.8° 1.09 mm 14.9 ESE max 16.4 Scirocco 83 % 1021 hPa 23 pioggia leggera +17.2° perc. +17.2° 0.32 mm 20 ESE max 21.9 Scirocco 85 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:01

