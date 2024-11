Meteo Melfi, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Melfi di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento con l’arrivo di ampie schiarite. Nel pomeriggio, le nuvole sparse faranno capolino, ma non si prevedono precipitazioni significative. La sera si presenterà con cieli sereni, favorendo un clima tranquillo e piacevole.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Melfi registrerà un cielo coperto con temperatura di +6,5°C e una leggera brezza da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà al 77%, con una probabilità di precipitazioni dell’8%. Con il passare delle ore, la situazione non cambierà molto, mantenendo un cielo coperto fino alle prime luci dell’alba, quando la temperatura scenderà a +4,2°C.

All’alba, nella mattina, il cielo si schiarirà, portando un clima sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo +9,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 20%, garantendo un’ottima visibilità. I venti si presenteranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 5 e i 12 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il 49% del cielo. Le temperature si manterranno attorno ai 7,9°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 46%. Non si prevedono piogge, e i venti continueranno a soffiare leggeri, favorendo un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno a +3,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo di godere di un cielo stellato. I venti si manterranno leggeri, rendendo la serata particolarmente tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Melfi di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima sereno e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e un leggero abbassamento delle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, mentre le serate fresche richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.3° perc. +3.6° prob. 24 % 13.1 N max 22.5 Tramontana 59 % 1018 hPa 4 cielo coperto +4.2° perc. +4.2° prob. 12 % 3.7 NO max 4.8 Maestrale 61 % 1022 hPa 7 cielo sereno +4.8° perc. +4.8° Assenti 3.7 O max 4.8 Ponente 53 % 1026 hPa 10 poche nuvole +8.2° perc. +7° Assenti 7.8 NNE max 12.2 Grecale 40 % 1028 hPa 13 nubi sparse +9.1° perc. +7.6° Assenti 9.5 NNE max 11 Grecale 40 % 1029 hPa 16 nubi sparse +6° perc. +4.9° Assenti 5.9 ENE max 5.9 Grecale 52 % 1031 hPa 19 cielo sereno +4.5° perc. +3.1° Assenti 6.3 S max 6 Ostro 60 % 1034 hPa 22 cielo sereno +3.7° perc. +1.9° Assenti 6.9 SSO max 6.5 Libeccio 63 % 1035 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:31

