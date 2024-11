Meteo Melito di Napoli, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Melito di Napoli si preannuncia come una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 16,6°C durante la notte a un massimo di 20,4°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, sebbene si registrerà un incremento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno ottimali, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 15°C, e l’umidità si manterrà attorno al 60%. I venti saranno deboli, provenienti da Nord Est, con una velocità di circa 4-5 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà al 49%, rendendo l’aria più secca e confortevole. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 4 e i 6 km/h.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 67%. I venti, sempre leggeri, potranno raggiungere una velocità di 8 km/h, provenienti principalmente da Ovest. Non sono previste precipitazioni, ma la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 61%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 17°C, con una temperatura percepita di circa 16°C. L’umidità si attesterà attorno al 71%, mentre i venti si faranno più deboli, mantenendosi sotto i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Melito di Napoli indicano un proseguimento di condizioni variabili. Dopo una giornata di nuvole e temperature miti, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità nei giorni successivi, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.3° perc. +15.6° Assenti 4.7 NE max 6 Grecale 61 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.6° perc. +14.9° Assenti 4.1 ENE max 5.7 Grecale 65 % 1024 hPa 7 cielo sereno +16° perc. +15.3° Assenti 5.2 ENE max 6.8 Grecale 61 % 1025 hPa 10 cielo sereno +19.2° perc. +18.5° Assenti 0.8 ESE max 1.9 Scirocco 51 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.4° perc. +19.8° Assenti 4.8 OSO max 3.9 Libeccio 49 % 1023 hPa 16 nubi sparse +18.8° perc. +18.3° Assenti 8.2 O max 9 Ponente 62 % 1023 hPa 19 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 2.9 NNO max 3.6 Maestrale 70 % 1024 hPa 22 cielo coperto +17° perc. +16.6° Assenti 2.7 NNE max 2.9 Grecale 71 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:51

