Meteo Melito di Napoli, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Melito di Napoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente, con piogge che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i +10,9°C e i +13°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 70-85%, creando una sensazione di maggiore freschezza. I venti, prevalentemente provenienti da Nord Est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 20-30 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con piogge leggere e moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai +11°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con umidità elevata che contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida. I venti soffieranno con intensità di circa 16-20 km/h, rendendo la notte ventosa.

Nella mattina, il maltempo continuerà a imperversare, con piogge che si intensificheranno, portando a precipitazioni moderate. Le temperature si manterranno fresche, con valori che varieranno tra +11,4°C e +12,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno al 70-80%. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, con velocità che raggiungeranno i 15-20 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento, con piogge moderate che persisteranno. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +10,9°C e +11,5°C. Anche in questo caso, la copertura nuvolosa sarà totale e l’umidità rimarrà elevata. I venti si presenteranno con intensità simile a quella della mattina, continuando a soffiare da Nord Est.

La sera non porterà miglioramenti significativi, con piogge che continueranno a manifestarsi, seppur con intensità leggermente ridotta. Le temperature si attesteranno attorno ai +11°C, mentre l’umidità rimarrà alta. I venti, pur mantenendo una certa intensità, potrebbero subire una leggera diminuzione.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Melito di Napoli non mostrano segnali di un rapido miglioramento. Giovedì e Venerdì potrebbero continuare a presentarsi condizioni di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge. Gli abitanti dovranno prepararsi a un clima fresco e umido, con temperature che non supereranno i +12°C. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di adottare le necessarie precauzioni per affrontare al meglio questa fase di maltempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Melito di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +11.9° perc. +11° 1.14 mm 18.7 NE max 30.1 Grecale 69 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +11.4° perc. +10.6° 0.86 mm 22 NE max 36.3 Grecale 79 % 1019 hPa 7 cielo coperto +11.9° perc. +11° prob. 63 % 19.6 NE max 31.8 Grecale 72 % 1020 hPa 10 pioggia leggera +12.4° perc. +11.5° 0.29 mm 17.2 NE max 28.2 Grecale 69 % 1020 hPa 13 pioggia moderata +10.9° perc. +10.2° 3.52 mm 17.7 NE max 29.8 Grecale 85 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +11.6° perc. +11° 0.59 mm 14.2 NE max 26 Grecale 81 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +11.5° perc. +10.9° 0.93 mm 14.1 NE max 22.6 Grecale 85 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +11.8° perc. +11.2° 0.19 mm 13.3 NNE max 19.6 Grecale 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:44

