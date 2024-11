Meteo Mercato San Severino, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercato San Severino di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una sera coperta. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 15,8°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto in serata. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 9 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno ai 9,9°C, e l’umidità si manterrà attorno al 68%. I venti saranno deboli, provenienti da Sud Est, con raffiche che non supereranno i 2,4 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 15,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 6%, e l’umidità si ridurrà, portandosi al 53%. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 2 e i 7 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo passerà da sereno a parzialmente nuvoloso, con nubi sparse che aumenteranno fino a coprire il 79% del cielo. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 15,8°C alle 13:00, per poi scendere a 13,2°C alle 17:00. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 73%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12,8°C, con una temperatura percepita di 12,2°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, e i venti continueranno a essere leggeri, provenienti da Sud Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercato San Severino indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera nuvolosi. Nei prossimi giorni, ci si aspetta un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Mercato San Severino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.8° perc. +9.7° Assenti 1.8 SE max 2.4 Scirocco 70 % 1020 hPa 4 cielo sereno +10.2° perc. +9.2° Assenti 2.3 E max 2.9 Levante 74 % 1019 hPa 7 cielo sereno +11.1° perc. +10.1° Assenti 1.8 ESE max 2.5 Scirocco 70 % 1020 hPa 10 cielo sereno +14.9° perc. +13.9° Assenti 5.2 SSO max 5.7 Libeccio 56 % 1019 hPa 13 nubi sparse +15.8° perc. +14.9° Assenti 8.9 SSO max 9.9 Libeccio 54 % 1017 hPa 16 nubi sparse +13.5° perc. +12.8° Assenti 5.3 S max 7.7 Ostro 71 % 1017 hPa 19 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° Assenti 2.7 SE max 5.9 Scirocco 76 % 1016 hPa 22 cielo coperto +12.8° perc. +12.1° Assenti 3.3 SSE max 5.8 Scirocco 78 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:39

