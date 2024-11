Meteo Mercato San Severino, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Mercato San Severino si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 15,2°C a un massimo di 21°C, con una leggera diminuzione delle temperature nel tardo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 5,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1024 hPa.

Durante la notte, Mercato San Severino godrà di un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 4,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%, garantendo una notte fresca e tranquilla.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 21°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà assente, favorendo un clima ideale per attività all’aperto. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, con un’umidità che scenderà fino al 36%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. Sebbene il cielo rimanga prevalentemente sereno fino alle ore 15:00, si inizieranno a formare alcune nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 50% entro le 17:00. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 17°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, portando a una situazione di cielo coperto al 19:00. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 15,5°C entro la 23:00. L’umidità rimarrà alta, attorno al 59%, e il vento si manterrà debole, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mercato San Severino indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Domani si prevede una giornata simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi ulteriori variazioni, con un possibile incremento della nuvolosità. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Mercato San Severino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15° perc. +14.1° Assenti 4.4 NE max 4.1 Grecale 61 % 1024 hPa 4 cielo sereno +14.3° perc. +13.4° Assenti 5.1 NE max 4.8 Grecale 60 % 1024 hPa 7 cielo sereno +15.7° perc. +14.7° Assenti 2.6 ENE max 2.9 Grecale 51 % 1025 hPa 10 cielo sereno +19.8° perc. +18.8° Assenti 3.4 SO max 2.4 Libeccio 39 % 1025 hPa 13 cielo sereno +21° perc. +20.1° Assenti 5.4 SSO max 5.1 Libeccio 37 % 1023 hPa 16 nubi sparse +17.8° perc. +17° Assenti 3.2 S max 4.6 Ostro 56 % 1023 hPa 19 cielo coperto +16.6° perc. +15.8° Assenti 1.7 E max 3 Levante 59 % 1024 hPa 22 cielo coperto +15.7° perc. +14.8° Assenti 3.4 NE max 3.3 Grecale 58 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:49

