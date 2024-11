Meteo Mesagne, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mesagne di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, passando da un inizio di giornata con cielo coperto a un pomeriggio e una sera con cielo sereno. Le temperature percepite varieranno tra i 10,3°C e i 14,9°C, mentre il vento si presenterà moderato, con velocità che raggiungeranno i 28km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 12,8°C e un’umidità attorno al 66%. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra i 25km/h e i 28km/h, proveniente principalmente da Nord. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa inizierà a diminuire, portando a nubi sparse verso le prime luci dell’alba.

Durante la mattina, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a 14,9°C. L’umidità si attesterà attorno al 59%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, rendendo l’aria fresca e piacevole. Le condizioni di serenità si manterranno anche nel pomeriggio, con temperature che raggiungeranno il picco di 14,6°C e una copertura nuvolosa che rimarrà limitata a poche nuvole.

La sera si preannuncia altrettanto serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 10,3°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili. Il vento, che si presenterà più leggero, continuerà a provenire da Nord, mantenendo una brezza fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mesagne nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni, con un aumento della nuvolosità nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di approfittare di questa giornata favorevole per attività all’aperto, godendo di un clima piacevole e di un cielo limpido.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.1° perc. +11.1° prob. 17 % 25 NNO max 39 Maestrale 65 % 1019 hPa 5 nubi sparse +11.5° perc. +10.6° prob. 10 % 20.8 N max 34.3 Tramontana 72 % 1020 hPa 8 cielo sereno +13.7° perc. +12.7° Assenti 24.8 N max 28.8 Tramontana 62 % 1021 hPa 11 cielo sereno +14.8° perc. +13.9° Assenti 25.7 N max 27.9 Tramontana 58 % 1020 hPa 14 poche nuvole +14.1° perc. +13.2° Assenti 25.1 N max 28 Tramontana 61 % 1020 hPa 17 cielo sereno +12° perc. +11.1° Assenti 14.6 NNO max 25.5 Maestrale 71 % 1020 hPa 20 cielo sereno +11.5° perc. +10.6° Assenti 12.5 NNO max 17.8 Maestrale 74 % 1020 hPa 23 cielo sereno +11.2° perc. +10.3° Assenti 10.9 NNO max 14 Maestrale 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:28

