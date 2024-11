Meteo Messina, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso delle ore. La mattina continuerà a essere segnata da piogge leggere, con temperature che scenderanno leggermente, raggiungendo i 16,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h, proveniente da Sud.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con piogge che persisteranno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà intorno all’80%. Le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno a essere leggere, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,53 mm. La velocità del vento potrebbe diminuire leggermente, ma rimarrà comunque presente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Le piogge continueranno, sebbene con intensità minore, e il cielo rimarrà coperto. La probabilità di precipitazioni si manterrà alta, con valori che potrebbero arrivare fino al 33%. L’umidità sarà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento. Lunedì e Martedì potrebbero continuare a presentarsi condizioni simili, con piogge intermittenti e temperature che si manterranno fresche. Si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima umido e variabile, con possibili schiarite solo nel corso della settimana.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.1° perc. +16.7° prob. 26 % 11.7 SSE max 17 Scirocco 71 % 1020 hPa 5 pioggia leggera +16.7° perc. +16.4° 0.17 mm 11.6 S max 18.1 Ostro 73 % 1019 hPa 8 cielo coperto +17° perc. +16.7° prob. 55 % 12 S max 18.8 Ostro 73 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +17.2° perc. +16.9° 0.28 mm 12.8 S max 19 Ostro 73 % 1018 hPa 14 pioggia leggera +16.6° perc. +16.4° 0.43 mm 9.6 SSE max 15.7 Scirocco 78 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +16.2° perc. +16° 0.14 mm 9.9 SSE max 15.4 Scirocco 81 % 1018 hPa 20 pioggia leggera +16.1° perc. +15.9° 0.12 mm 12.2 SSE max 19.2 Scirocco 79 % 1019 hPa 23 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° prob. 33 % 11.7 SSE max 18.7 Scirocco 74 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.