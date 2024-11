Meteo Messina, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Messina si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con valori che non supereranno il 5%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 7,3 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 17,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, garantendo un’ottima visibilità. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,1 km/h e i 4,6 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che passerà a nubi sparse con una percentuale che varierà dal 27% al 72%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 14,7°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,7 km/h, ma rimarrà comunque una brezza leggera. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così il pomeriggio asciutto.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa si ridurrà nuovamente, e la velocità del vento si manterrà bassa, rendendo la serata tranquilla e piacevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si manterrà su valori normali, intorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli prevalentemente sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.8° perc. +11.9° Assenti 7.2 SSE max 9 Scirocco 70 % 1025 hPa 5 cielo sereno +12.9° perc. +12.1° Assenti 3.3 SSE max 5.7 Scirocco 71 % 1025 hPa 8 cielo sereno +15.8° perc. +15° Assenti 3.2 NE max 5.1 Grecale 62 % 1025 hPa 11 cielo sereno +17.7° perc. +17° Assenti 4.3 NNO max 7 Maestrale 55 % 1024 hPa 14 nubi sparse +17.4° perc. +16.7° Assenti 6 N max 8.4 Tramontana 57 % 1023 hPa 17 nubi sparse +14.7° perc. +14.2° Assenti 9.1 NNE max 13 Grecale 74 % 1024 hPa 20 cielo sereno +14.7° perc. +14.2° Assenti 6 NNE max 9.6 Grecale 74 % 1024 hPa 23 cielo sereno +14.6° perc. +14.1° Assenti 4.7 N max 7.6 Tramontana 75 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.