Meteo Messina, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Messina di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata relativamente mite e un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, ma l’arrivo di piogge leggere nel pomeriggio potrebbe influenzare le attività all’aperto.

Nella notte, si registreranno poche nuvole con una temperatura di circa 16,2°C e una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a nubi sparse fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 21,5°C intorno alle 11:00. La velocità del vento varierà tra i 6,7 km/h e i 15,4 km/h, mantenendo una brezza vivace. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 56% a mezzogiorno. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a cambiare drasticamente. A partire dalle 14:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa e all’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno a 20,1°C e continueranno a diminuire fino a 18,4°C entro le 17:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 31,8 km/h, con raffiche che potranno superare i 49 km/h. L’umidità salirà notevolmente, toccando il 84%.

La sera sarà caratterizzata da un’intensificazione delle piogge, con il cielo completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, mentre le precipitazioni continueranno a cadere, accumulando circa 0,96 mm di pioggia entro le 19:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con valori attorno ai 32,5 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, raggiungendo il 100%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina indicano un Venerdì 22 Novembre con un inizio di giornata gradevole, ma con un netto cambiamento nel pomeriggio e nella sera, quando le piogge e i venti freschi prenderanno il sopravvento. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento, rendendo il weekend più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° prob. 6 % 9 S max 12 Ostro 76 % 1009 hPa 5 nubi sparse +16.5° perc. +16° prob. 9 % 8.1 S max 11 Ostro 71 % 1009 hPa 8 nubi sparse +19.5° perc. +19.1° prob. 15 % 9.8 SO max 26.5 Libeccio 61 % 1010 hPa 11 nubi sparse +21.5° perc. +21.2° prob. 12 % 10.7 O max 21.4 Ponente 56 % 1009 hPa 14 pioggia leggera +20.1° perc. +20° 0.15 mm 23.7 O max 41.6 Ponente 69 % 1009 hPa 17 pioggia leggera +18.4° perc. +18.2° 0.23 mm 31.8 ONO max 49.6 Maestrale 77 % 1011 hPa 20 pioggia leggera +17.4° perc. +17.2° 0.61 mm 28.4 NO max 41.8 Maestrale 77 % 1014 hPa 23 nubi sparse +17.3° perc. +16.8° prob. 46 % 32.2 NO max 44.7 Maestrale 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:40

