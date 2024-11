Meteo Milano, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, Milano si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un clima mite che accompagnerà gli abitanti e i visitatori della città. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima che raggiungerà i 17,9°C nel pomeriggio, mentre durante la notte si registreranno valori più freschi, intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo inizialmente coperto a condizioni di cielo sereno, favorendo così momenti di sole e un’atmosfera gradevole.

Durante la notte, Milano sarà caratterizzata da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,2°C alle ore 03:00. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 90%, e il vento si presenterà debole, proveniente da Est, con velocità di circa 4 km/h. Con il passare delle ore, a partire dalle prime luci dell’alba, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, con la presenza di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 16,1°C entro le ore 10:00. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 72%, mentre il vento rimarrà debole, favorendo un clima piacevole per le attività all’aperto.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente favorevole, con un cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 17,9°C. Le condizioni di meteo saranno ideali per passeggiate e attività all’aperto, grazie anche a un’intensità del vento che si manterrà bassa, attorno ai 5 km/h. L’umidità continuerà a scendere, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà leggermente, attestandosi intorno all’84%. Anche in questo caso, il vento sarà debole, permettendo di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione a possibili variazioni meteorologiche, poiché il clima autunnale può riservare sorprese. Pertanto, sarà opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.7° perc. +13.1° Assenti 3.6 E max 3.6 Levante 76 % 1026 hPa 4 cielo coperto +12.9° perc. +12.4° Assenti 4.2 E max 5.3 Levante 81 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.8° perc. +12.3° Assenti 2.3 ESE max 3.5 Scirocco 83 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16.1° perc. +15.6° Assenti 4.3 SE max 5.2 Scirocco 72 % 1027 hPa 13 cielo sereno +17.9° perc. +17.4° Assenti 4.2 SSE max 3.4 Scirocco 64 % 1025 hPa 16 cielo sereno +16.3° perc. +15.9° Assenti 5.7 SE max 8.9 Scirocco 74 % 1025 hPa 19 cielo sereno +14.7° perc. +14.4° Assenti 2.6 ESE max 2.7 Scirocco 82 % 1026 hPa 22 cielo sereno +13.9° perc. +13.6° Assenti 2.2 ESE max 2.3 Scirocco 86 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:03

