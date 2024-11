Meteo Milano, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Milano di Giovedì 14 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +8,6°C e una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà totale, ma non si prevedono precipitazioni. Con l’arrivo della mattina, il tempo inizierà a migliorare, con il passaggio a nubi sparse e temperature che saliranno gradualmente.

Nel dettaglio, la mattina di Giovedì 14 Novembre si aprirà con temperature comprese tra +7,5°C e +11,7°C. Le nubi sparse lasceranno spazio a momenti di sole, con una diminuzione della copertura nuvolosa che scenderà fino al 20%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,7 km/h e 6,1 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 51%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno un picco di +12°C. Le condizioni saranno ideali per attività all’aperto, con un’assenza totale di precipitazioni e un’umidità che si attesterà intorno al 50%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai +8°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà fino al 72%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e il vento sarà leggero, rendendo la serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milano indicano una giornata di Giovedì 14 Novembre all’insegna del bel tempo e di temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con un possibile aumento delle temperature e cieli sereni. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste giornate per godere di passeggiate e attività all’esterno, mentre le notti si presenteranno fresche ma senza eccessi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.4° perc. +6.7° Assenti 10.3 E max 26.5 Levante 74 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.6° perc. +6.5° prob. 6 % 6.7 ENE max 16.5 Grecale 75 % 1023 hPa 7 nubi sparse +7.7° perc. +7.7° Assenti 0.6 ONO max 3.8 Maestrale 70 % 1023 hPa 10 nubi sparse +10.4° perc. +9° Assenti 5.1 OSO max 8.7 Libeccio 57 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.9° perc. +10.5° Assenti 6.8 OSO max 8.7 Libeccio 50 % 1022 hPa 16 cielo sereno +10.6° perc. +9.2° Assenti 7.1 SO max 12.5 Libeccio 57 % 1021 hPa 19 cielo sereno +9.1° perc. +8.6° Assenti 5.3 SO max 9.4 Libeccio 67 % 1022 hPa 22 cielo sereno +8.3° perc. +8.3° Assenti 3.4 SO max 3.6 Libeccio 70 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:51

