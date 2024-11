Meteo Milazzo, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Milazzo per Domenica 10 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con una copertura nuvolosa totale. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche durante la mattina. Le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata. La velocità del vento varierà, mantenendosi su valori moderati, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 18,2°C. La pioggia leggera inizierà a cadere, con una probabilità di precipitazioni del 28%. Con il passare delle ore, le condizioni non miglioreranno, e si assisterà a piogge sempre più consistenti. Dalle 01:00 alle 05:00, si prevederanno piogge moderate, con accumuli che raggiungeranno i 1,93mm entro le 05:00. La temperatura percepita scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 16°C.

Durante la mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, con intensità leggera e una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di pioggia si manterrà alta, oscillando tra il 70% e l’84%. Anche il vento si farà sentire, con velocità che varieranno tra i 12km/h e i 17km/h, provenienti principalmente da sud e sud-est.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno significative variazioni. Le piogge continueranno a cadere, mantenendo una temperatura costante di circa 17,6°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 16km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 20km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 79%, contribuendo a un clima piuttosto umido e fresco.

Con l’arrivo della sera, le piogge si faranno più leggere, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si manterranno sui 17°C, con una leggera diminuzione della percezione termica. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 44%, mentre il vento continuerà a soffiare moderatamente.

In conclusione, le previsioni meteo per Milazzo indicano una giornata di Domenica 10 Novembre caratterizzata da piogge persistenti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Milazzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +17.8° perc. +17.5° 0.31 mm 12.2 S max 14.3 Ostro 73 % 1019 hPa 5 pioggia moderata +16.4° perc. +16.3° 1.93 mm 12.3 S max 14.7 Ostro 84 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +17.4° perc. +17.2° 0.19 mm 14.9 SSE max 17.1 Scirocco 79 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +17.5° perc. +17.4° 0.43 mm 16.2 SSE max 18.2 Scirocco 80 % 1018 hPa 14 pioggia leggera +17.6° perc. +17.5° 0.43 mm 16.5 SE max 19 Scirocco 79 % 1017 hPa 17 pioggia leggera +17.2° perc. +17° 0.3 mm 14.8 SSE max 18.5 Scirocco 79 % 1018 hPa 20 pioggia leggera +17.1° perc. +17° 0.13 mm 16.1 SSE max 18.5 Scirocco 79 % 1018 hPa 23 cielo coperto +17.3° perc. +17.1° prob. 44 % 17 SSE max 19 Scirocco 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:48

