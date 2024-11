Meteo Milazzo, le previsioni per il weekend 22 – 24 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 22 Novembre, il tempo inizierà con cielo sereno e una temperatura di circa +17,4°C. Durante la notte, la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 66% entro le ore successive. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della nuvolosità e piogge leggere, con temperature attorno a +20,1°C e vento che raggiungerà 45,7 km/h. Sabato 23 Novembre, il cielo sarà inizialmente sereno, con temperature in calo fino a +15,4°C in serata. Domenica 24 Novembre, le condizioni rimarranno serene, con temperature stabili intorno a +15,5°C, ideali per attività all’aperto.

Venerdì 22 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa +17,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 2%, e la velocità del vento si attesterà sui 12,1 km/h proveniente da Sud. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo. Alle 01:00, la temperatura scenderà leggermente a +17,3°C, con una copertura nuvolosa del 33% e una velocità del vento di 12,2 km/h.

Proseguendo verso le 02:00, la situazione rimarrà simile, con nubi sparse e una temperatura di +17,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 66%. Alle 03:00, la temperatura salirà a +18°C, con una copertura nuvolosa dell’78%. La velocità del vento continuerà a oscillare attorno ai 12,3 km/h.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo presenterà ancora nubi sparse e la temperatura si attesterà sui +18,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,6 km/h. Alle 08:00, la temperatura salirà a +20,2°C, con una copertura nuvolosa del 20% e una velocità del vento di 17,4 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un aumento della nuvolosità, con poche nuvole e una temperatura di +21,5°C. Tuttavia, ci sarà un incremento della velocità del vento, che raggiungerà i 39,7 km/h. Alle 15:00, si registrerà un cambio nel meteo, con pioggia leggera e una temperatura di +20,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 25%, e la velocità del vento aumenterà ulteriormente, raggiungendo i 45,7 km/h.

Nella sera, a partire dalle 18:00, si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, con pioggia moderata e una temperatura di +18,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 63% e la velocità del vento si attesterà sui 34,5 km/h. La pioggia continuerà anche nelle ore successive, con pioggia leggera fino a tarda notte.

Sabato 23 Novembre

Nella notte di Sabato 23 Novembre, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse e una temperatura di +17,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 52%, con una velocità del vento di 47,9 km/h proveniente da Ovest. Alle 01:00, il cielo si schiarirà, tornando sereno con una temperatura di +17,2°C.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di +16,8°C. La velocità del vento si ridurrà a 35,1 km/h. Alle 09:00, la temperatura scenderà a +16,8°C, con una copertura nuvolosa del 69%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di +16,4°C. La velocità del vento sarà di 13,3 km/h, e la copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno all’1%. Alle 15:00, la temperatura scenderà ulteriormente a +16,1°C, con una copertura nuvolosa del 35%.

Nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo sarà coperto con una temperatura di +15,4°C. La velocità del vento sarà di 4,4 km/h, e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%.

Domenica 24 Novembre

Nella notte di Domenica 24 Novembre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di +14,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 23%, con una velocità del vento di 11,8 km/h. Alle 01:00, il cielo sarà sereno con una temperatura di +14,1°C.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di +13,2°C. La velocità del vento si attesterà sui 12,6 km/h. Alle 09:00, la temperatura salirà a +15,5°C, con una copertura nuvolosa del 0%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà ancora sereno con una temperatura di +15,6°C. La velocità del vento sarà di 8,9 km/h. Alle 15:00, la temperatura scenderà leggermente a +15,5°C, mantenendo il cielo sereno.

Nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di +15,4°C. La velocità del vento sarà di 9,6 km/h.

Conclusioni

Il fine settimana a Milazzo si preannuncia variabile. Venerdì inizierà con condizioni prevalentemente serene, ma si prevede un peggioramento nel pomeriggio con piogge leggere. Sabato porterà un miglioramento temporaneo, con cieli sereni e temperature più fresche. Domenica, infine, si presenterà con cieli sereni e temperature stabili, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

