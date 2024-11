Meteo Misilmeri, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 12 Novembre a Misilmeri indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina il cielo rimarrà coperto, senza precipitazioni significative. Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, continuando a presentare nuvolosità intensa. Infine, la sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature in lieve calo.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Misilmeri sperimenterà piogge leggere con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,8°C, con una temperatura percepita di 14,6°C. La velocità del vento sarà di 8,2 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 10,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, e la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a 19,6°C entro le ore 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,3 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 60%. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 48%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da un cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 16,4°C e i 19,6°C. Il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra i 10,7 km/h e i 14,6 km/h. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 37%.

Infine, nella sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno a circa 15,2°C. La velocità del vento rimarrà costante, attorno ai 10 km/h, e l’umidità si manterrà attorno all’86%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Misilmeri indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica potrebbe influenzare le condizioni atmosferiche.

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.3° perc. +14.1° prob. 52 % 10.6 S max 14 Ostro 89 % 1015 hPa 5 cielo coperto +15° perc. +14.8° prob. 48 % 13.5 S max 19.1 Ostro 85 % 1013 hPa 8 cielo coperto +17.3° perc. +17° prob. 38 % 15 S max 21 Ostro 76 % 1013 hPa 11 cielo coperto +19.5° perc. +19.1° prob. 48 % 14.8 S max 24.3 Ostro 62 % 1013 hPa 14 cielo coperto +19.5° perc. +19.1° prob. 37 % 13 S max 21.9 Ostro 62 % 1012 hPa 17 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° prob. 43 % 11.1 S max 13 Ostro 79 % 1013 hPa 20 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° prob. 40 % 10.3 S max 13.3 Ostro 79 % 1015 hPa 23 nubi sparse +15.2° perc. +15° prob. 33 % 10.6 SSO max 11.5 Libeccio 88 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:54

