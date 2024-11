Meteo Misilmeri, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Misilmeri indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,7°C. Con l’avanzare della giornata, le nuvole aumenteranno, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo sarà ancora nuvoloso, con una temperatura che salirà fino a 19,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 68%, mentre l’umidità si attesterà attorno al 52%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni variabili, con velocità che non supereranno i 7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 19,5°C alle ore 13:00. La nuvolosità rimarrà costante, con una copertura che si aggirerà attorno al 74%. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 55%. I venti continueranno a essere leggeri, con intensità che non supereranno i 6,6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa scenderà fino al 29%, ma il cielo rimarrà comunque prevalentemente nuvoloso. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, e i venti continueranno a soffiare leggeri, rendendo la serata fresca ma non particolarmente fredda.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misilmeri nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede un clima simile anche per Giovedì e Venerdì, con temperature che si manterranno su valori moderati e una nuvolosità persistente. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Misilmeri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.4° perc. +12.8° Assenti 7.3 SSO max 6.7 Libeccio 79 % 1023 hPa 5 nubi sparse +13.1° perc. +12.6° Assenti 7.7 SSO max 6.9 Libeccio 80 % 1023 hPa 8 nubi sparse +16.6° perc. +16.1° Assenti 4.9 SSO max 5.2 Libeccio 66 % 1024 hPa 11 nubi sparse +19.9° perc. +19.3° Assenti 2.5 NNE max 4.8 Grecale 52 % 1023 hPa 14 nubi sparse +18.7° perc. +18.2° Assenti 5.4 NNE max 4.8 Grecale 59 % 1023 hPa 17 nubi sparse +14.7° perc. +14.3° Assenti 3.6 SSO max 4.7 Libeccio 78 % 1024 hPa 20 nubi sparse +14.5° perc. +14.1° Assenti 6.3 SSO max 6 Libeccio 79 % 1025 hPa 23 poche nuvole +14° perc. +13.5° Assenti 7.2 SSO max 6.5 Libeccio 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:47

