Meteo Misterbianco, le previsioni per domani domenica 17 novembre

Le condizioni meteo a Misterbianco per Domenica 17 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La previsione del tempo indica un clima mite, con valori termici che si attesteranno tra i 12,1°C e i 18,9°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12,4 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 40% e il 77%.

Durante la notte, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno fino a 11,2°C. La ventilazione sarà debole, proveniente da nord-ovest, con velocità che si attesteranno intorno ai 4,2 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 72%.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 17,5°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo continuerà a rimanere sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La ventilazione si manterrà leggera, con intensità che varieranno tra i 5,1 km/h e i 7,6 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 44%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 18,9°C. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno, favorendo condizioni ideali per attività all’aperto. La ventilazione sarà moderata, con velocità che varieranno tra i 3,7 km/h e i 6,8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 40%.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13,4°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza proveniente da ovest-nord-ovest. L’umidità si manterrà attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1017 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Misterbianco nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a favorire attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature gradevoli troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze locali.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Misterbianco

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.7° perc. +10.8° Assenti 4.4 NO max 5.2 Maestrale 74 % 1020 hPa 5 cielo sereno +11.2° perc. +10.3° Assenti 4.7 NO max 4.9 Maestrale 72 % 1020 hPa 8 cielo sereno +14.2° perc. +13.1° Assenti 5.4 O max 7.8 Ponente 56 % 1020 hPa 11 cielo sereno +17.5° perc. +16.4° Assenti 6.7 OSO max 9.4 Libeccio 44 % 1018 hPa 14 cielo sereno +18.9° perc. +17.8° Assenti 3.7 S max 8.3 Ostro 40 % 1017 hPa 17 cielo sereno +14.6° perc. +13.7° Assenti 2.4 ENE max 3.7 Grecale 59 % 1017 hPa 20 cielo sereno +13.6° perc. +12.5° Assenti 6.8 ONO max 8 Maestrale 58 % 1017 hPa 23 cielo sereno +13.3° perc. +12° Assenti 9.1 ONO max 16 Maestrale 52 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:46

