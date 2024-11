Meteo Misterbianco, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Misterbianco di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest contribuirà a mantenere un clima gradevole, con un’umidità che si aggirerà attorno al 65%.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 13°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 4%, garantendo un’ottima visibilità. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 5 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo mostrano un incremento della copertura nuvolosa, che passerà a 27%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattinata. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo un clima fresco e piacevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno a circa 12°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, intorno al 69%. I venti si faranno più leggeri, contribuendo a una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Misterbianco di Lunedì 25 Novembre evidenziano una giornata prevalentemente serena, con temperature miti e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo inizio settimana un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10° perc. +8.9° Assenti 5.3 ONO max 6.7 Maestrale 67 % 1031 hPa 5 cielo sereno +9.8° perc. +9.5° Assenti 5.1 NO max 5.3 Maestrale 69 % 1031 hPa 8 cielo sereno +13° perc. +11.9° Assenti 4.5 O max 6.7 Ponente 58 % 1030 hPa 11 poche nuvole +16.5° perc. +15.4° Assenti 4.1 SO max 5 Libeccio 46 % 1028 hPa 14 nubi sparse +16.6° perc. +15.6° Assenti 5.5 SE max 3.6 Scirocco 47 % 1026 hPa 17 nubi sparse +13.1° perc. +12.1° Assenti 3.4 ENE max 4.8 Grecale 66 % 1027 hPa 20 cielo sereno +12.2° perc. +11.3° Assenti 3.1 NO max 3.2 Maestrale 71 % 1027 hPa 23 cielo sereno +11.5° perc. +10.6° Assenti 4.5 ONO max 4.6 Maestrale 73 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:42

