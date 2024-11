Meteo Modena, le previsioni per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Modena si troverà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà in linea con quella reale, garantendo un comfort climatico ottimale. Anche il vento si presenterà con intensità contenuta, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si manterrà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 4%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’85%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 4,3 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un ulteriore innalzamento delle temperature, che raggiungeranno i 17,4°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 2%. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 65%. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, ma si manterranno comunque sopra i 15°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, ma non influenzerà il comfort climatico. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13°C. Anche in questo caso, il cielo si manterrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. L’umidità si stabilizzerà attorno all’82%, mentre il vento continuerà a essere leggero e non fastidioso.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modena indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da condizioni climatiche favorevoli, con un cielo sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima ideale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.9° perc. +11.4° Assenti 3.5 SO max 3.5 Libeccio 85 % 1027 hPa 4 cielo sereno +11.4° perc. +10.8° Assenti 4.3 OSO max 4.4 Libeccio 86 % 1026 hPa 7 cielo sereno +11.9° perc. +11.3° Assenti 4 OSO max 4.8 Libeccio 84 % 1026 hPa 10 cielo sereno +16° perc. +15.5° Assenti 3.2 NNO max 3.2 Maestrale 69 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.7° perc. +17.2° Assenti 2.8 ENE max 2.1 Grecale 65 % 1025 hPa 16 cielo sereno +15° perc. +14.5° Assenti 3.8 E max 3.9 Levante 77 % 1025 hPa 19 cielo sereno +13.6° perc. +13.2° Assenti 2.9 S max 3.3 Ostro 82 % 1025 hPa 22 cielo sereno +12.8° perc. +12.3° Assenti 2.9 SSO max 2.8 Libeccio 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:57

