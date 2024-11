Meteo Modena, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Modena indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 9°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà nel corso della mattinata, portando a un cielo sereno nel pomeriggio. I venti, inizialmente freschi, si calmeranno progressivamente, rendendo l’atmosfera più gradevole.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo coperto con temperature che scenderanno fino a 4,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 26,6 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno all’86%, e la pressione atmosferica si attesterà a 992 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 9,6°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa passerà da nubi sparse a poche nuvole, favorendo l’ingresso di un po’ di sole. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 21 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 9,9°C intorno alle 12:00. La brezza tesa da Ovest contribuirà a rendere l’aria più fresca, con una temperatura percepita che sarà di circa 7°C. L’umidità scenderà, portandosi intorno al 41%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo 1005 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 4°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole sparse. I venti si calmeranno ulteriormente, con velocità che scenderanno a 9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 50%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 22 Novembre a Modena suggeriscono una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima autunnale particolarmente gradevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +4.2° perc. +1° prob. 8 % 13.5 ONO max 25.7 Maestrale 83 % 993 hPa 4 cielo coperto +3.4° perc. -0.5° prob. 4 % 16.9 O max 40.8 Ponente 83 % 996 hPa 7 nubi sparse +5.1° perc. +1.8° prob. 10 % 15.5 O max 40.7 Ponente 69 % 1000 hPa 10 poche nuvole +8.6° perc. +5.5° Assenti 21.2 ONO max 34.5 Maestrale 48 % 1004 hPa 13 cielo sereno +9.8° perc. +7.1° Assenti 20.2 ONO max 31.7 Maestrale 43 % 1006 hPa 16 cielo sereno +6.5° perc. +4.8° Assenti 8.5 O max 15 Ponente 49 % 1009 hPa 19 poche nuvole +5.1° perc. +3° Assenti 9 OSO max 18.1 Libeccio 48 % 1013 hPa 22 poche nuvole +4.2° perc. +1.2° Assenti 12.8 O max 28.3 Ponente 47 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.