Meteo Modena, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Modena indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature scenderanno fino a +9,0°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno un massimo di +14,2°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa aumenterà progressivamente.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenziano una transizione da un cielo sereno a condizioni più nuvolose. Nella mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole, mentre nel pomeriggio si passerà a un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 90%. Le temperature percepite si manterranno stabili, oscillando tra +11,4°C e +14,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, rendendo la giornata piuttosto tranquilla dal punto di vista meteorologico.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a +11,1°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, contribuendo a una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi la giornata si concluderà senza eventi meteorologici rilevanti.

In conclusione, le previsioni meteo per Modena nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Sabato e Domenica potrebbero presentare un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +9.7° perc. +9.7° Assenti 3.9 OSO max 4.6 Libeccio 86 % 1029 hPa 4 poche nuvole +9° perc. +9° Assenti 3.5 O max 4.4 Ponente 88 % 1029 hPa 7 cielo sereno +9.4° perc. +9.4° Assenti 2.4 OSO max 3.1 Libeccio 87 % 1029 hPa 10 nubi sparse +13.1° perc. +12.4° Assenti 4 NNE max 3.7 Grecale 74 % 1030 hPa 13 nubi sparse +14.4° perc. +13.7° Assenti 4 ENE max 4.2 Grecale 70 % 1029 hPa 16 cielo coperto +12.5° perc. +11.9° Assenti 3.4 SE max 3.8 Scirocco 80 % 1029 hPa 19 cielo coperto +11.8° perc. +11.2° Assenti 1.9 OSO max 2.4 Libeccio 83 % 1029 hPa 22 cielo coperto +11.3° perc. +10.7° Assenti 3.8 O max 3.9 Ponente 85 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:52

