Meteo Modica, le previsioni per domani domenica 10 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Modica indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. La copertura nuvolosa sarà costante durante tutto il giorno, con una leggera possibilità di pioggia nel corso della sera. I venti si presenteranno moderati, con direzione prevalentemente orientale.

Nella notte, i cieli resteranno coperti, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno ai 13,5°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9 km/h, con una direzione da Nord Est. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà di circa 16,7°C. I venti continueranno a soffiare da Est e Sud Est, con velocità che varieranno tra gli 8 e i 12 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una probabilità di pioggia che si aggirerà intorno al 10%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 71%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

La sera porterà con sé un incremento della probabilità di pioggia, con possibilità di pioviggini. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, con una temperatura percepita di circa 14,2°C. I venti si attenueranno, mantenendosi attorno ai 8 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 75%, creando un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modica nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Lunedì e martedì si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, mentre mercoledì potrebbe tornare la pioggia. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze autunnali della città.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Modica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.7° perc. +13.2° Assenti 9 NE max 10.6 Grecale 81 % 1020 hPa 5 cielo coperto +13.7° perc. +13.2° Assenti 9.9 NE max 12.2 Grecale 80 % 1019 hPa 8 cielo coperto +16.1° perc. +15.5° prob. 2 % 8.9 E max 13.1 Levante 68 % 1020 hPa 11 cielo coperto +17.5° perc. +16.9° prob. 5 % 10 ESE max 9.2 Scirocco 61 % 1018 hPa 14 cielo coperto +17.3° perc. +16.7° prob. 6 % 12.7 ESE max 11.8 Scirocco 62 % 1017 hPa 17 cielo coperto +15.6° perc. +15° prob. 8 % 11.5 E max 18.3 Levante 71 % 1018 hPa 20 cielo coperto +14.8° perc. +14.3° prob. 15 % 8.2 E max 10.4 Levante 75 % 1018 hPa 23 pioggia leggera +14.4° perc. +13.9° 0.17 mm 6.7 ENE max 8.7 Grecale 79 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:53

