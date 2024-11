Meteo Modica, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Modica di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +9°C e +16°C, mentre i venti saranno leggeri e prevalentemente da direzione ovest. L’umidità si attesterà attorno al 75%, con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1026-1032 hPa.

Nella notte, Modica si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a +9°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord e nord-ovest, con velocità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75-77%, garantendo una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo circa +12°C entro le 08:00. La brezza leggera da ovest contribuirà a rendere l’aria piacevole, mentre l’umidità inizierà a scendere leggermente. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a favorire un clima gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature massime toccheranno i +16°C intorno alle 12:00, per poi scendere gradualmente a +14°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 77% di copertura, ma non si prevedono precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da ovest, mantenendo una leggera intensità.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +10°C. L’umidità rimarrà elevata, ma la sensazione di freschezza sarà mitigata dalla calma dei venti. Le condizioni di visibilità saranno buone, permettendo di godere di un cielo stellato.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modica nei prossimi giorni indicano un mantenimento di temperature miti e condizioni prevalentemente serene. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di qualche nube in più, ma senza significative variazioni rispetto a Lunedì. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Modica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.4° perc. +9.4° Assenti 3.6 N max 4.3 Tramontana 75 % 1031 hPa 5 cielo sereno +9° perc. +9° Assenti 4.5 NNO max 4.2 Maestrale 77 % 1031 hPa 8 cielo sereno +12.8° perc. +11.9° Assenti 4.7 ONO max 6 Maestrale 66 % 1030 hPa 11 cielo sereno +15.7° perc. +14.8° Assenti 10.2 O max 10.7 Ponente 57 % 1028 hPa 14 nubi sparse +15.4° perc. +14.6° Assenti 11.4 O max 10.7 Ponente 61 % 1027 hPa 17 nubi sparse +11.4° perc. +10.7° Assenti 6.1 ONO max 7.8 Maestrale 81 % 1026 hPa 20 cielo sereno +11° perc. +10.2° Assenti 5.9 NNO max 6.1 Maestrale 81 % 1027 hPa 23 cielo sereno +10.7° perc. +10° Assenti 4.7 N max 4.8 Tramontana 80 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:45

