Meteo Modica, le previsioni per domani sabato 2 novembre

Sabato 2 Novembre a Modica si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una presenza di nubi sparse che accompagneranno gli abitanti durante tutto il giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +15°C e +21°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 13,3 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, raggiungendo punte del 86% nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +15°C. La copertura nuvolosa sarà del 42%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità rimarrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, la situazione meteo non subirà significative variazioni. Le poche nuvole continueranno a dominare il cielo, con temperature che saliranno fino a +21,1°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con intensità che varierà tra 3,8 km/h e 11,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 52%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo di Modica, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +16,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 78%. Il vento si presenterà con una leggera intensità, mantenendo una direzione prevalentemente occidentale. L’umidità aumenterà, arrivando fino all’80%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1021 hPa.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con una temperatura che si aggirerà intorno ai +15°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che toccheranno il 84%. La velocità del vento sarà moderata, e l’umidità continuerà a essere elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modica nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni meteorologiche stabili, con temperature che si manterranno su valori miti e una continua presenza di nubi sparse. Non si prevedono precipitazioni significative, e il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’atmosfera gradevole per le attività all’aperto. Gli abitanti di Modica potranno quindi godere di un weekend all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Modica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +14.6° perc. +14.2° Assenti 4 N max 4 Tramontana 80 % 1023 hPa 5 poche nuvole +14.2° perc. +13.8° Assenti 4 N max 3.9 Tramontana 81 % 1022 hPa 8 nubi sparse +18.1° perc. +17.7° Assenti 1.4 OSO max 1.8 Libeccio 65 % 1023 hPa 11 poche nuvole +20.9° perc. +20.4° Assenti 8.6 SO max 7 Libeccio 52 % 1021 hPa 14 nubi sparse +20.2° perc. +19.7° Assenti 13.3 O max 12.6 Ponente 57 % 1020 hPa 17 nubi sparse +16.2° perc. +15.9° Assenti 7 ONO max 8.9 Maestrale 80 % 1021 hPa 20 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° Assenti 5.7 NO max 7.3 Maestrale 86 % 1022 hPa 23 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° Assenti 5.3 N max 6 Tramontana 83 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:59

