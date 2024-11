Meteo Modica, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Modica indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge intermittenti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 14,9°C. La mattina porterà un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che raggiungeranno i 17°C e una probabilità di pioggia che si farà più concreta nel corso della giornata. Nel pomeriggio, le precipitazioni diventeranno più consistenti, accompagnate da temperature in calo, mentre la sera si presenterà con un cielo nuvoloso e ulteriori possibilità di pioggia leggera.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 71%, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La probabilità di pioggia sarà del 44%, ma non si registreranno precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si coprirà sempre di più, passando a un cielo coperto con temperature che varieranno tra i 14,4°C e i 18,5°C. Le previsioni del tempo indicano che ci saranno piogge leggere a partire dalle 11:00, con accumuli che raggiungeranno i 0,26mm entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 99%.

Nel pomeriggio, da 13:00 a 17:00, le precipitazioni continueranno, con temperature che scenderanno fino a 15,3°C. Le piogge saranno leggere, con accumuli che varieranno da 0,1mm a 0,44mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si presenterà con intensità variabile, ma generalmente debole.

Infine, nella sera, a partire dalle 18:00, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. Le piogge leggere si faranno sentire anche in questo intervallo, con accumuli di circa 0,1mm. La probabilità di pioggia rimarrà alta, attorno al 85%.

In conclusione, le previsioni meteo per Modica indicano una giornata di Venerdì caratterizzata da un clima umido e variabile, con piogge che si alterneranno a momenti di nuvolosità. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Modica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.7° perc. +14.5° prob. 47 % 9.6 ENE max 11.5 Grecale 87 % 1026 hPa 5 nubi sparse +14.3° perc. +14.2° prob. 48 % 10.3 ENE max 12.2 Grecale 90 % 1026 hPa 8 cielo coperto +17° perc. +16.8° prob. 25 % 12 E max 17.8 Levante 79 % 1027 hPa 11 pioggia leggera +18.5° perc. +18.2° 0.16 mm 14.4 ESE max 13 Scirocco 68 % 1026 hPa 14 pioggia leggera +17.4° perc. +17.1° 0.1 mm 16.8 ESE max 18.8 Scirocco 75 % 1025 hPa 17 cielo coperto +15.3° perc. +15.1° prob. 74 % 7.8 E max 9.6 Levante 87 % 1026 hPa 20 cielo coperto +14.9° perc. +14.7° prob. 21 % 11.8 ENE max 16.8 Grecale 85 % 1025 hPa 23 pioggia leggera +14° perc. +13.8° 0.1 mm 11.3 NE max 15.7 Grecale 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:54

