Meteo Modugno, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Modugno indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nel corso della mattina si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +13,6°C, con una percezione di +12,9°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 32%, mentre l’umidità si attesterà intorno al 75%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 6,7 km/h.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole. Alle 08:00, la temperatura salirà a +14,5°C, con una percezione di +13,9°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 15%, e l’umidità scenderà al 72%. Il vento si manterrà debole, con velocità di circa 1 km/h. A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà i +17,4°C, mantenendo condizioni di cielo sereno e umidità al 60%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con un massimo di +17,6°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 15%, e l’umidità si stabilizzerà intorno al 60%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +14°C. Il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, ma senza precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 75%. La velocità del vento si intensificherà, con raffiche che potranno superare i 20 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Modugno evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un leggero abbassamento delle temperature nei giorni successivi, con un aumento della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una giornata piacevole, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° Assenti 3.3 OSO max 4.3 Libeccio 78 % 1023 hPa 5 nubi sparse +13° perc. +12.4° Assenti 3.6 SO max 3.7 Libeccio 80 % 1023 hPa 8 poche nuvole +14.5° perc. +13.9° Assenti 1 SO max 2.5 Libeccio 72 % 1024 hPa 11 poche nuvole +17° perc. +16.4° Assenti 2.2 ENE max 3.4 Grecale 62 % 1023 hPa 14 poche nuvole +17.5° perc. +16.9° Assenti 7.1 ENE max 6.3 Grecale 61 % 1022 hPa 17 poche nuvole +15.6° perc. +15° Assenti 9.9 SE max 14.4 Scirocco 71 % 1023 hPa 20 nubi sparse +14.8° perc. +14.2° Assenti 10.4 S max 20.1 Ostro 71 % 1024 hPa 23 poche nuvole +14.4° perc. +13.9° Assenti 8.9 SO max 16.3 Libeccio 75 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:25

