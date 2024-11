Meteo Modugno, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Modugno di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 17°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della giornata si assisterà a un parziale miglioramento.

Nel dettaglio, la notte si aprirà con nubi sparse e una temperatura di circa 17,3°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 6,7 km/h da Ovest, con una leggera brezza. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% intorno all’1:00, con una temperatura che scenderà a 17°C. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra 17°C e 20°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,9 km/h. A partire dalle 11:00, la situazione meteo inizierà a migliorare, con un ritorno a nubi sparse e temperature che toccheranno i 20,3°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione di condizioni nuvolose, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con un’intensificazione della velocità del vento che potrà raggiungere i 15 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 62%, creando un clima fresco ma gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,7°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che si manterrà attorno all’80%. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Modugno nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvolosità. Domani, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, mentre dopodomani potrebbero verificarsi ulteriori schiarite. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, tenendo sempre d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo.

