Meteo Modugno, le previsioni per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Modugno di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,5°C. Con l’avanzare della giornata, le nuvole aumenteranno, portando a un cielo coperto nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e una temperatura che scenderà gradualmente, mantenendosi attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà del 64%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne.

Al mattino, il cielo continuerà a essere nuvoloso, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 17,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’85%, mentre il vento soffierà da nord a una velocità di circa 10,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la mattinata adatta per attività all’aperto, anche se con un cielo non completamente sereno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 16,5°C. Il cielo sarà ancora coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 86%. Il vento continuerà a soffiare moderatamente, con raffiche che potranno arrivare fino a 14,9 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 78%. Le raffiche di vento diventeranno più forti, con velocità che potranno arrivare fino a 24 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Modugno di Sabato 9 Novembre evidenziano una giornata nuvolosa, con temperature miti e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere leggermente, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere di attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un indumento leggero per le ore serali.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 4.5 NO max 5.3 Maestrale 72 % 1026 hPa 5 nubi sparse +14.7° perc. +14.2° Assenti 7.7 NO max 11.3 Maestrale 76 % 1025 hPa 8 nubi sparse +15.9° perc. +15.5° Assenti 10.5 NO max 13 Maestrale 74 % 1026 hPa 11 nubi sparse +17.4° perc. +17° Assenti 10.4 NNO max 10.7 Maestrale 66 % 1024 hPa 14 nubi sparse +17.6° perc. +17.1° Assenti 10.8 N max 11.3 Tramontana 63 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16.5° perc. +16.1° Assenti 9.4 NNO max 13.1 Maestrale 72 % 1023 hPa 20 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° Assenti 12.9 NNO max 19.9 Maestrale 76 % 1023 hPa 23 cielo coperto +15.8° perc. +15.5° Assenti 14.5 NNO max 23.9 Maestrale 79 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.