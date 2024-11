Meteo Mola di Bari, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Mola di Bari indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,7°C e i 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta probabilità di precipitazioni, specialmente nelle prime ore della giornata.

Durante la notte, il meteo presenterà un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 13,2°C. Si registreranno piogge moderate, con un’intensità che varierà da leggera a forte, e la probabilità di precipitazioni sarà alta, raggiungendo il 61%. I venti soffieranno da Nord Est a una velocità di circa 11,8 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,1 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge che continueranno a cadere. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 13°C e 14°C, mentre la velocità del vento si ridurrà leggermente. La probabilità di pioggia rimarrà elevata, con valori che si aggireranno attorno al 99%. La visibilità potrebbe risultare compromessa a causa della pioggia persistente.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, sebbene con un’intensità leggermente minore rispetto alla mattina. Le temperature raggiungeranno il picco di 14,8°C intorno alle 14:00. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una velocità moderata. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, attorno al 99%, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di pausa.

Con l’arrivo della sera, il meteo si stabilizzerà leggermente, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi attorno ai 14°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che si ridurranno a circa 4,1 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà, ma rimarrà comunque presente.

In conclusione, le previsioni meteo per Mola di Bari nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che il maltempo continui a influenzare la regione, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Gli abitanti dovranno prepararsi a condizioni di instabilità atmosferica, con un’attenzione particolare alle eventuali allerta meteo che potrebbero essere emesse.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +13.2° perc. +12.7° 0.49 mm 19.3 ENE max 23.5 Grecale 82 % 1016 hPa 5 forte pioggia +12.8° perc. +12.6° 4.95 mm 11.8 NE max 14.7 Grecale 93 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +13.6° perc. +13.3° 0.82 mm 11.1 N max 14.2 Tramontana 89 % 1017 hPa 11 pioggia leggera +14.7° perc. +14.3° 0.22 mm 15.4 NNO max 17.7 Maestrale 81 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +14.8° perc. +14.4° 0.15 mm 13.9 NO max 17 Maestrale 78 % 1017 hPa 17 cielo coperto +14.3° perc. +13.8° prob. 21 % 9.1 NNO max 11.8 Maestrale 78 % 1017 hPa 20 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° prob. 4 % 4.1 ONO max 5.3 Maestrale 77 % 1017 hPa 23 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 30 % 4.8 NNO max 6.3 Maestrale 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:31

