Meteo Mola di Bari, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Mola di Bari indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto nelle prime ore, per poi schiarirsi progressivamente. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 11°C, con una leggera brezza proveniente da sud.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che salirà fino a raggiungere i 14,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 9%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni settentrionali, con velocità che varieranno tra i 3,5 km/h e i 5,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 42%, garantendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 12,6°C alle ore 16:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calar del sole. La direzione del vento continuerà a provenire da est-sud-est, con intensità che potrà raggiungere i 8,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera porterà con sé un cielo ancora sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. I venti si faranno più sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 18,3 km/h. L’umidità continuerà a salire, ma senza compromettere il comfort generale della serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mola di Bari nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.9° perc. +9.2° Assenti 5.6 SSO max 5.1 Libeccio 45 % 1031 hPa 5 cielo coperto +10.6° perc. +8.8° Assenti 4.9 SO max 4.5 Libeccio 44 % 1030 hPa 8 cielo sereno +12.2° perc. +10.6° Assenti 3.5 OSO max 4.2 Libeccio 43 % 1030 hPa 11 cielo sereno +13.9° perc. +12.5° Assenti 4.1 N max 3.9 Tramontana 43 % 1028 hPa 14 cielo sereno +14° perc. +12.6° Assenti 5.8 NE max 4.2 Grecale 43 % 1027 hPa 17 cielo sereno +12.4° perc. +11° Assenti 8.1 SE max 9.3 Scirocco 49 % 1026 hPa 20 cielo sereno +12.2° perc. +10.7° Assenti 9 S max 12.4 Ostro 47 % 1026 hPa 23 cielo sereno +11.7° perc. +10.3° Assenti 11.8 S max 18.3 Ostro 52 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:25

