Meteo Molfetta, le previsioni per domani sabato 2 novembre

Sabato 2 Novembre a Molfetta si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una copertura nuvolosa che varierà nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 19,7°C nel pomeriggio. I venti, moderati e provenienti da direzioni occidentali, contribuiranno a mantenere un clima gradevole, sebbene ci sarà una certa umidità nell’aria.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 73%, mentre la velocità del vento si manterrà sui 10,6 km/h. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% alle 01:00, portando a un cielo coperto. Le temperature percepite scenderanno leggermente, arrivando a 16,5°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno da 16,5°C a 19,7°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 71% alle 06:00 al 39% alle 12:00. I venti continueranno a soffiare da ovest, mantenendo una velocità media di circa 12 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un cielo che si presenterà ancora parzialmente nuvoloso. Le temperature toccheranno il massimo di 19,7°C alle 13:00 e si manterranno stabili fino alle 17:00. L’umidità si attesterà intorno al 70%, mentre i venti si faranno più intensi, raggiungendo punte di 14 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con un cielo coperto che si stabilizzerà intorno al 94% di copertura nuvolosa alle 19:00. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 16,8°C alle 23:00, accompagnate da venti che potranno raggiungere i 25 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Molfetta indicano un mantenimento di queste condizioni meteorologiche stabili, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimarrà gradevole, rendendo possibile godere delle attività all’aperto, anche se con qualche nuvola in più nel cielo.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Molfetta

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.9° perc. +16.2° Assenti 12.6 O max 16.1 Ponente 62 % 1022 hPa 5 nubi sparse +16.5° perc. +15.8° Assenti 12.5 O max 15.8 Ponente 61 % 1022 hPa 8 nubi sparse +18.1° perc. +17.4° Assenti 13.6 ONO max 15.7 Maestrale 55 % 1022 hPa 11 nubi sparse +19.6° perc. +19° Assenti 11.2 NNO max 13.7 Maestrale 53 % 1021 hPa 14 nubi sparse +19.7° perc. +19.3° Assenti 10.8 N max 13.4 Tramontana 60 % 1020 hPa 17 nubi sparse +19° perc. +18.8° Assenti 10.8 N max 13.6 Tramontana 70 % 1021 hPa 20 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° Assenti 15.5 ONO max 22.3 Maestrale 69 % 1022 hPa 23 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° Assenti 18.1 ONO max 25 Maestrale 81 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:44

