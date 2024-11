Meteo Mondragone, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Mondragone indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nuvole diventeranno sempre più dense, portando a un cielo completamente coperto. La sera non porterà cambiamenti significativi, mantenendo le stesse condizioni di copertura nuvolosa.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il meteo sarà caratterizzato da un cielo sereno, con una temperatura di +8,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est a 9,1 km/h. La temperatura percepita scenderà a +7,5°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 49%. Con il passare delle ore, la temperatura subirà lievi variazioni, mantenendosi sempre sopra i +8°C.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo passerà da sereno a poche nuvole, con una temperatura che raggiungerà i +13,1°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 79% intorno alle 09:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo le condizioni di umidità stabili.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +13,4°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 61%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che non supereranno i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, mantenendo temperature simili a quelle del pomeriggio, intorno ai +13,4°C. L’umidità continuerà a crescere, arrivando fino al 69%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mondragone nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti drastici. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno in più per godere di cieli sereni e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Mondragone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.7° perc. +7.1° Assenti 9.8 NE max 9.5 Grecale 49 % 1032 hPa 4 cielo sereno +8.4° perc. +6.4° Assenti 12.3 NE max 12.8 Grecale 49 % 1031 hPa 7 nubi sparse +9.4° perc. +8° Assenti 9.5 NE max 9.6 Grecale 49 % 1030 hPa 10 nubi sparse +13.1° perc. +11.6° Assenti 4.5 ENE max 4.2 Grecale 43 % 1029 hPa 13 cielo coperto +14.1° perc. +12.9° Assenti 3.8 S max 5.3 Ostro 51 % 1027 hPa 16 cielo coperto +13.3° perc. +12.3° Assenti 3.2 ENE max 3.8 Grecale 62 % 1026 hPa 19 cielo coperto +13.4° perc. +12.4° Assenti 5.3 ENE max 5.3 Grecale 63 % 1026 hPa 22 cielo coperto +13.3° perc. +12.5° prob. 6 % 4.4 ENE max 5.4 Grecale 67 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:37

