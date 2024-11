Meteo Mondragone, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Mondragone indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge iniziali che si attenueranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La presenza di nuvole e pioggia sarà accompagnata da venti freschi, che potrebbero rendere la percezione termica più bassa rispetto ai valori reali.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 68%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,2°C, con una temperatura percepita di 17°C. I venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest a una velocità di 34,1 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 47,7 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 79%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo continueranno a mostrare pioggia leggera fino alle ore 12:00. La temperatura si manterrà sui 17,5°C con una percezione di 17,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 98%. I venti si presenteranno ancora freschi, con velocità che varieranno tra i 27,6 km/h e i 40,8 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,13 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni inizieranno a migliorare, con una transizione verso nubi sparse. La temperatura scenderà a 16°C, con una temperatura percepita di 15,4°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 71%, e i venti si attenueranno, passando a una velocità di 24 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia molto basse.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno. Le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai 12,7°C. I venti saranno più leggeri, con velocità di circa 14,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%, creando condizioni di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Mondragone nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia e nuvole, il weekend si preannuncia più stabile, con temperature in calo e cieli sereni. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più favorevole, mentre le temperature notturne inizieranno a scendere ulteriormente. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Mondragone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17° perc. +16.8° 0.1 mm 31.3 OSO max 45.6 Libeccio 80 % 1003 hPa 4 pioggia leggera +17.1° perc. +17° 0.41 mm 32.4 OSO max 45.7 Libeccio 81 % 1002 hPa 7 pioggia leggera +17.2° perc. +17.2° 0.34 mm 27.6 OSO max 42.6 Libeccio 82 % 1003 hPa 10 pioggia leggera +17.2° perc. +17° 1 mm 36.6 O max 63.4 Ponente 79 % 1003 hPa 13 cielo coperto +16.6° perc. +16.1° prob. 21 % 34.8 ONO max 42.7 Maestrale 65 % 1004 hPa 16 nubi sparse +14.8° perc. +14° prob. 1 % 21.7 ONO max 28.1 Maestrale 65 % 1007 hPa 19 poche nuvole +13.7° perc. +12.7° prob. 2 % 13.4 ONO max 19.6 Maestrale 60 % 1009 hPa 22 cielo sereno +12.7° perc. +11.5° prob. 7 % 14.8 NO max 21.2 Maestrale 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.