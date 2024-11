Meteo Mondragone, le previsioni per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 15 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai 9,7°C, con una percezione di 7,4°C. La velocità del vento sarà di 16,6 km/h da Nord Est. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno fino a 15,1°C. Nel pomeriggio, si raggiungerà un massimo di 15,4°C, ideale per attività all’aperto. Sabato 16 Novembre, il cielo sarà inizialmente nuvoloso, ma si schiarirà, portando temperature fino a 15,8°C. Domenica 17 Novembre, il cielo sarà sereno al mattino, ma nel pomeriggio si coprirà, con possibilità di leggera pioggia in serata.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai +9,7°C, con una temperatura percepita di +7,4°C. La velocità del vento sarà di 16,6 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 22,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, e la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 2%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +11,4°C alle 08:00 e i +15,1°C alle 12:00. La temperatura percepita si manterrà leggermente più bassa, oscillando tra +10,3°C e +13,9°C. La velocità del vento varierà da 11,4 km/h a 6,6 km/h, sempre da Nord Est, mentre l’umidità scenderà fino al 48%.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con un cielo ancora sereno e temperature che raggiungeranno un massimo di +15,4°C alle 13:00. La temperatura percepita sarà di +14,2°C. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 5,5 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 47%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo questo pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo inizierà a mostrare poche nuvole con una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature scenderanno a +11,1°C alle 21:00, con una temperatura percepita di +9,9°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 10,6 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 63%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 42%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10,3°C, con una temperatura percepita di +9,1°C. La velocità del vento sarà di 11,1 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 11,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno al 63%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, tornando sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +12,9°C alle 09:00 e i +15,6°C alle 12:00. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, oscillando tra +10,2°C e +14,3°C. La velocità del vento varierà da 12,1 km/h a 4,2 km/h, sempre da Nord Est, mentre l’umidità scenderà fino al 42%.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno un massimo di +15,8°C alle 13:00. La temperatura percepita sarà di +14,5°C. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 5 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 41%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo questo pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature scenderanno a +12°C alle 21:00, con una temperatura percepita di +10,8°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 5,8 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 58%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,1°C, con una temperatura percepita di +9,9°C. La velocità del vento sarà di 6,7 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 7,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 63%.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che continuerà a essere 0%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +12,2°C alle 08:00 e i +15,1°C alle 11:00. La temperatura percepita si manterrà leggermente più bassa, oscillando tra +11,1°C e +14,2°C. La velocità del vento varierà da 6,3 km/h a 3,9 km/h, sempre da Nord Est, mentre l’umidità scenderà fino al 59%.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi, passando a cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno attorno ai +15,4°C alle 13:00 e scenderanno a +14,7°C alle 15:00. La temperatura percepita sarà di +14°C. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 6,9 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 69%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +14,6°C alle 20:00, con una temperatura percepita di +14°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 6 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 75%. Si prevede una leggera pioggia alla 23:00, con una probabilità del 7%.

Conclusioni

Il fine settimana a Mondragone si preannuncia prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni significative, specialmente nella giornata di Sabato. Venerdì offrirà un inizio di weekend ideale per attività all’aperto, mentre Domenica porterà un aumento della copertura nuvolosa, ma senza compromettere le temperature. Gli amanti del bel tempo troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

