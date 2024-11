Meteo Monopoli, le previsioni per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Monopoli di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà alta, mentre nel corso della mattina si assisterà a una leggera diminuzione della nuvolosità. Nel pomeriggio, le nubi torneranno a farsi più dense, e la sera si presenterà con un cielo completamente coperto. Le temperature percepite rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 92%. La temperatura si attesterà attorno ai 15,8°C, con una temperatura percepita di 15,2°C. La velocità del vento sarà di circa 6,4 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 7,6 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 68% e la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, la situazione meteo non subirà significative variazioni. Il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che varieranno da 15,6°C a 18,2°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 18,9 km/h intorno alle 12:00. L’umidità si manterrà tra il 64% e il 66%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1024 hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà nuovamente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra 17,8°C e 16,6°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 18 km/h, con un’intensità che potrà risultare più marcata. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 78% verso le 18:00.

La sera sarà caratterizzata da un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,5°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi su valori elevati, con raffiche che potranno raggiungere i 23 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 78%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monopoli nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata e il vento moderato potrebbero rendere l’atmosfera più fresca. Domani e dopodomani, si assisterà a condizioni simili, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Monopoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.7° perc. +15.1° Assenti 6.9 NNO max 8.7 Maestrale 70 % 1026 hPa 5 nubi sparse +15.5° perc. +15° Assenti 10.1 NO max 12.6 Maestrale 73 % 1025 hPa 8 nubi sparse +17.3° perc. +16.9° Assenti 13.5 NNO max 16 Maestrale 68 % 1025 hPa 11 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° Assenti 18 NNO max 16.6 Maestrale 66 % 1024 hPa 14 nubi sparse +17.5° perc. +17.2° Assenti 17.2 NNO max 17.9 Maestrale 73 % 1023 hPa 17 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° Assenti 14.7 NNO max 18.9 Maestrale 78 % 1022 hPa 20 cielo coperto +16.5° perc. +16.2° Assenti 17.1 NNO max 22.1 Maestrale 78 % 1022 hPa 23 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° Assenti 17.7 NNO max 23.5 Maestrale 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:35

