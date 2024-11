Meteo Monreale, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 17 Novembre a Monreale si presenteranno con un cielo prevalentemente sereno, caratterizzato da una bassa copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +11,6°C al mattino e raggiungendo un massimo di +17,8°C nel corso della giornata. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Durante la notte, il cielo si manterrà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +11,7°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 76%, ma non si registreranno precipitazioni. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1021 hPa, garantendo stabilità alle condizioni meteo.

Nella mattina, il sole sorgerà su Monreale e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa +14,6°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, con un’umidità che scenderà al 65%. La brezza leggera proveniente da sud-ovest contribuirà a rendere l’aria fresca e frizzante, ideale per una passeggiata all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, stabilizzandosi attorno ai +17,8°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole verso le ore più tarde. L’umidità si manterrà intorno al 43%, mentre la pressione atmosferica inizierà a scendere leggermente, ma senza influenzare negativamente le condizioni meteo.

La sera porterà un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma il cielo rimarrà per lo più sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai +14,4°C e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 51%. La ventilazione continuerà a essere leggera, rendendo la serata piacevole per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monreale nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, quindi sarà consigliabile prepararsi a un clima più fresco. La stabilità delle condizioni meteo suggerisce un inizio di settimana tranquillo, ideale per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Monreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.7° perc. +10.9° Assenti 3.6 O max 4.5 Ponente 77 % 1020 hPa 5 cielo sereno +11.7° perc. +10.9° Assenti 3.8 SO max 5.2 Libeccio 78 % 1020 hPa 8 cielo sereno +14.6° perc. +13.8° Assenti 5 OSO max 4.8 Libeccio 65 % 1020 hPa 11 cielo sereno +17.4° perc. +16.4° Assenti 8.1 O max 9.4 Ponente 45 % 1019 hPa 14 cielo sereno +17.6° perc. +16.6° Assenti 5.5 ONO max 6.5 Maestrale 45 % 1018 hPa 17 cielo sereno +14.5° perc. +13.5° Assenti 3.6 S max 3.6 Ostro 58 % 1017 hPa 20 cielo sereno +14.2° perc. +13.1° Assenti 8.7 S max 9.2 Ostro 55 % 1017 hPa 23 nubi sparse +14.5° perc. +13.3° Assenti 9.5 SSO max 10.6 Libeccio 52 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:51

