Meteo Monreale, le previsioni per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Monreale si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,7°C. Con l’arrivo della mattina, le nubi sparse faranno la loro comparsa, portando a una leggera diminuzione della temperatura, che raggiungerà i 20°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno attorno ai 19,7°C. La sera si concluderà con un cielo nuovamente sereno, mentre le temperature scenderanno a circa 15°C.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con un cielo sereno e una temperatura che si manterrà intorno ai 14,7°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud Est, con raffiche che non supereranno i 5,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 76%, garantendo un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, il cielo passerà a nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 70%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno attorno ai 5 km/h. L’umidità, invece, scenderà al 64%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma la temperatura inizierà a calare, attestandosi sui 19,7°C. La velocità del vento sarà simile a quella della mattina, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 50%.

La sera porterà un ritorno al cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 15°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 72%. Questo clima sereno favorirà una serata tranquilla per gli abitanti di Monreale.

In conclusione, le previsioni meteo per Monreale nei prossimi giorni indicano un’ulteriore stabilizzazione delle condizioni atmosferiche. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, specialmente con l’avvicinarsi del fine settimana.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Monreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.4° perc. +13.9° Assenti 4.7 SE max 4.8 Scirocco 74 % 1024 hPa 5 cielo sereno +14.2° perc. +13.5° Assenti 5.6 SE max 5.3 Scirocco 72 % 1024 hPa 8 nubi sparse +17.5° perc. +16.8° Assenti 2.3 SSE max 3.4 Scirocco 57 % 1024 hPa 11 cielo coperto +20° perc. +19.2° Assenti 2 NNO max 4.9 Maestrale 45 % 1024 hPa 14 nubi sparse +19.7° perc. +19.1° Assenti 5.7 N max 6.6 Tramontana 50 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16.1° perc. +15.6° Assenti 2.4 E max 3.3 Levante 71 % 1023 hPa 20 cielo sereno +15.4° perc. +14.9° Assenti 4.3 SSE max 4.5 Scirocco 73 % 1024 hPa 23 cielo sereno +15° perc. +14.4° Assenti 4.8 SSE max 4.5 Scirocco 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 17:00

