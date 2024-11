Meteo Monsummano Terme, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Sabato 2 Novembre a Monsummano Terme si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 13,3°C durante la notte a un massimo di 20,2°C nel pomeriggio. I venti si manterranno leggeri, con velocità comprese tra 1,5 km/h e 6,8 km/h, prevalentemente da nord e nord-est. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 56% e il 79%.

Nel dettaglio, la notte inizierà con poche nuvole e temperature che si aggireranno attorno ai 13°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno fino alle prime luci dell’alba, quando si registreranno temperature di circa 12,1°C. Durante la mattina, il cielo si coprirà progressivamente di nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 20,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’81%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. I venti si faranno più evidenti, con velocità che potranno raggiungere i 5,1 km/h. La sera, invece, porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà attorno al 64%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monsummano Terme nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.8° perc. +12.1° Assenti 4.4 NNE max 4.5 Grecale 73 % 1024 hPa 5 cielo sereno +12.2° perc. +11.4° Assenti 4.4 NNE max 4.8 Grecale 74 % 1023 hPa 8 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 2.2 ENE max 3.2 Grecale 67 % 1024 hPa 11 nubi sparse +19.6° perc. +19° Assenti 2.1 SSE max 2.3 Scirocco 57 % 1023 hPa 14 nubi sparse +19.9° perc. +19.5° Assenti 2.1 SSO max 2.1 Libeccio 61 % 1022 hPa 17 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° Assenti 5.1 N max 4.8 Tramontana 79 % 1023 hPa 20 nubi sparse +14.3° perc. +13.7° Assenti 5.7 NNE max 4.8 Grecale 75 % 1024 hPa 23 nubi sparse +13.4° perc. +12.6° Assenti 7.5 NNE max 7.3 Grecale 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:02

