Meteo Montalto Uffugo, le previsioni per domani martedì 19 novembre

Martedì 19 Novembre a Montalto Uffugo si preannuncia una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteo, con un inizio piuttosto sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 16,8°C durante le ore centrali. Tuttavia, nel corso della serata, si registreranno precipitazioni, con pioggia leggera che potrebbe interessare la città.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno prevalentemente serene, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 12,3°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 11,8°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 7,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, e la pressione atmosferica sarà stabile a 1016 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16,8°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 24,2 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 64%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con momenti di sole alternati a poche nuvole. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 14,6°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 19 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma l’umidità rimarrà piuttosto alta, attorno al 74%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. Il cielo si coprirà e si assisterà a piogge leggere, con accumuli che potranno raggiungere i 0,2 mm. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,6°C, mentre la velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 30,3 km/h. L’umidità salirà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’88%.

In conclusione, le previsioni meteo per Montalto Uffugo indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si concluderà con pioggia leggera. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più stabili. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12° perc. +11.5° prob. 2 % 5 SSO max 7.8 Libeccio 85 % 1016 hPa 4 cielo sereno +11.6° perc. +11° prob. 5 % 8 S max 10.7 Ostro 86 % 1016 hPa 7 nubi sparse +13.6° perc. +13.1° prob. 47 % 8.4 SSO max 12.6 Libeccio 80 % 1016 hPa 10 nubi sparse +16.6° perc. +16° prob. 39 % 10.9 OSO max 18.2 Libeccio 66 % 1016 hPa 13 poche nuvole +16.3° perc. +15.7° prob. 43 % 14.5 OSO max 24.3 Libeccio 65 % 1015 hPa 16 poche nuvole +12.8° perc. +12.3° prob. 35 % 8.5 OSO max 15.1 Libeccio 84 % 1015 hPa 19 cielo coperto +13° perc. +12.5° prob. 43 % 9.8 OSO max 18.4 Libeccio 85 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +12.7° perc. +12.3° 0.2 mm 13.5 OSO max 28.2 Libeccio 88 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:36

