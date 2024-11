Meteo Montalto Uffugo, le previsioni per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e temperature intorno ai +6,7°C. La mattina porterà un aumento delle temperature fino a +10,5°C e una leggera umidità al 51%. Nel pomeriggio, il clima rimarrà sereno, raggiungendo un picco di +13,6°C. La sera, le temperature scenderanno a +8,1°C con umidità al 77%. Martedì, il cielo sarà ancora sereno, con temperature massime di +15,2°C. Mercoledì, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature raggiungeranno +16,8°C. Giovedì, il cielo sarà coperto, con temperature attorno ai +11,1°C.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +6,7°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 3,9 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 47% e la pressione atmosferica sarà di 1033 hPa. Questo clima mite favorirà una notte tranquilla e piacevole.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno con poche nuvole, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 17%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +10,5°C alle 08:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 2,5 km/h e 5,5 km/h, sempre da Sud-Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, toccando il 51% alle 09:00. La pressione atmosferica scenderà a 1030 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. Le temperature raggiungeranno il picco di +13,6°C alle 12:00, per poi scendere a +11°C alle 15:00. La velocità del vento varierà tra 4,6 km/h e 6,8 km/h, con direzione Ovest-Sud Ovest. L’umidità aumenterà fino al 69% nel tardo pomeriggio, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1027 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai +8,1°C dalle 20:00 in poi. La velocità del vento sarà di circa 4 km/h, con direzione Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, e la pressione atmosferica scenderà a 1026 hPa.

Martedì 26 Novembre

Nella notte di Martedì 26 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +8,1°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 4,2 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 6,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 78% e la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa che rimarrà bassa, intorno al 5%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +12,4°C alle 08:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 4,2 km/h e 6,4 km/h, sempre da Sud-Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, toccando il 66% alle 09:00. La pressione atmosferica scenderà a 1024 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 19%. Le temperature raggiungeranno il picco di +15,2°C alle 12:00, per poi scendere a +12,8°C alle 15:00. La velocità del vento varierà tra 6,1 km/h e 8,4 km/h, con direzione Ovest-Sud Ovest. L’umidità aumenterà fino al 87% nel tardo pomeriggio, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 50%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10,6°C dalle 20:00 in poi. La velocità del vento sarà di circa 3,4 km/h, con direzione Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 87%, e la pressione atmosferica scenderà a 1024 hPa.

Mercoledì 27 Novembre

Nella notte di Mercoledì 27 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 46%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10,4°C, con una temperatura percepita di +9,8°C. La velocità del vento sarà di 4,1 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 7,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’86% e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che rimarrà intorno al 30%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +13,9°C alle 08:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 3,1 km/h e 5,3 km/h, sempre da Sud-Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, toccando il 66% alle 09:00. La pressione atmosferica scenderà a 1024 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. Le temperature raggiungeranno il picco di +16,8°C alle 12:00, per poi scendere a +14,2°C alle 15:00. La velocità del vento varierà tra 5,1 km/h e 7,1 km/h, con direzione Ovest-Sud Ovest. L’umidità aumenterà fino al 72% nel tardo pomeriggio, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,5°C dalle 20:00 in poi. La velocità del vento sarà di circa 3,6 km/h, con direzione Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, e la pressione atmosferica scenderà a 1024 hPa.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,1°C, con una temperatura percepita di +10,2°C. La velocità del vento sarà di 3,7 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73% e la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 81%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +14,2°C alle 08:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 4,9 km/h e 6,1 km/h, sempre da Sud. L’umidità aumenterà leggermente, toccando il 69% alle 09:00. La pressione atmosferica scenderà a 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature raggiungeranno il picco di +12,4°C alle 07:00, per poi stabilizzarsi attorno ai +11,1°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento varierà tra 3,5 km/h e 4,9 km/h, con direzione Sud-Sud Est. L’umidità aumenterà fino al 76% nel tardo pomeriggio, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,3°C dalle 20:00 in poi. La velocità del vento sarà di circa 4,6 km/h, con direzione Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, e la pressione atmosferica scenderà a 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente sereno e mite, con temperature che varieranno da valori freschi a più miti, specialmente durante le ore diurne. Le condizioni di vento rimarranno generalmente leggere, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati. Si consiglia di approfittare delle belle giornate, specialmente nei pomeriggi, per attività all’aperto.

