Meteo Montecatini Terme, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Montecatini Terme si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà sereno e le temperature oscilleranno intorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Con l’arrivo della mattina, le nubi aumenteranno, portando a un cielo coperto e una temperatura che raggiungerà i 18°C intorno a mezzogiorno. La pomeriggio si presenterà con condizioni simili, con un cielo completamente coperto e temperature in lieve diminuzione. Infine, la sera porterà nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 12°C.

Durante la notte, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa che rimarrà sotto il 1%. Le temperature scenderanno fino a 12,5°C alle 02:00, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. Al sorgere del sole, la mattina vedrà un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 96% già alle 08:00, con temperature che saliranno fino a 15°C. Proseguendo nella mattinata, il cielo rimarrà coperto, con valori che toccheranno i 18,1°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente: il cielo rimarrà completamente coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 2,6 km/h e i 3,1 km/h. La sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che scenderanno a 12,6°C. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 58% e il 79% durante l’intera giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Montecatini Terme indicano una giornata nuvolosa con temperature miti, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature più fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso continuerà a dominare per un po’.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Montecatini Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.5° perc. +11.9° Assenti 5.2 NNE max 5.1 Grecale 78 % 1025 hPa 5 nubi sparse +11.9° perc. +11.2° Assenti 5.1 NNE max 5.3 Grecale 77 % 1025 hPa 8 cielo coperto +15° perc. +14.3° Assenti 3 ENE max 4.2 Grecale 68 % 1025 hPa 11 cielo coperto +17.7° perc. +17° Assenti 3.8 ESE max 4.3 Scirocco 58 % 1025 hPa 14 cielo coperto +17.9° perc. +17.3° Assenti 2.6 SE max 3.3 Scirocco 62 % 1024 hPa 17 nubi sparse +13.5° perc. +12.9° Assenti 5.1 N max 4.6 Tramontana 77 % 1024 hPa 20 nubi sparse +12.7° perc. +12.1° Assenti 5.5 NNE max 5 Grecale 79 % 1025 hPa 23 nubi sparse +12.6° perc. +12° Assenti 5 NNE max 4.8 Grecale 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.