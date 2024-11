Meteo Montecatini Terme, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 13 Novembre, Montecatini Terme si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di cieli sereni e temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 7°C, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’82%.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano cieli prevalentemente sereni, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 15°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che scenderanno al 24%. La brezza leggera proveniente da Nord-Est contribuirà a rendere l’aria fresca e gradevole, mentre l’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 49%.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a caratterizzare la giornata, con cieli sereni e temperature che si manterranno stabili intorno ai 12-14°C. L’intensità del vento rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, rendendo l’atmosfera piuttosto secca e confortevole.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 7°C. I cieli rimarranno sereni o al massimo con qualche nube sparsa, mentre l’umidità si manterrà attorno al 72%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole per eventuali passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montecatini Terme indicano una giornata di Mercoledì 13 Novembre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità nel fine settimana. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa stabilità meteorologica per godere delle bellezze della città e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Montecatini Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +6.9° perc. +4.6° Assenti 11.8 NNE max 16.2 Grecale 83 % 1023 hPa 5 nubi sparse +6.4° perc. +4.4° Assenti 10 NNE max 14 Grecale 82 % 1023 hPa 8 nubi sparse +9.6° perc. +8.4° Assenti 8.6 NNE max 15.1 Grecale 71 % 1023 hPa 11 nubi sparse +14.3° perc. +13.1° Assenti 10 NE max 15.6 Grecale 51 % 1022 hPa 14 cielo sereno +14.2° perc. +13.2° Assenti 8.9 ENE max 13.4 Grecale 55 % 1020 hPa 17 cielo sereno +8.6° perc. +7.3° Assenti 8.7 NNE max 9 Grecale 75 % 1021 hPa 20 nubi sparse +7.5° perc. +6.1° Assenti 7.9 NNE max 7.6 Grecale 72 % 1022 hPa 23 nubi sparse +7.4° perc. +6.2° Assenti 7.1 NNE max 6.8 Grecale 68 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:50

