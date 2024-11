Meteo Montecatini Terme, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Montecatini Terme si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con un picco che raggiungerà i 14,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 12% durante le ore centrali della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni settentrionali e sud-occidentali, con velocità che varieranno tra i 2,2 km/h e i 6,1 km/h.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni, con temperature che si aggireranno attorno ai 7°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 61%, ma non si registreranno precipitazioni. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature che saliranno gradualmente, partendo da 6,4°C alle 06:00 fino a raggiungere i 12,9°C alle 10:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 11,6°C alle 15:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà per lo più sereno, con solo poche nuvole che potrebbero apparire. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 66% verso le 15:00, ma senza alcuna previsione di pioggia.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 7,8°C alle 22:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da nord. L’umidità salirà fino all’80%, ma non ci saranno condizioni favorevoli a precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montecatini Terme indicano una giornata di meteo stabile e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno quindi un’ottima occasione per godere della bellezza di Montecatini Terme.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Montecatini Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.8° perc. +6° Assenti 5.5 NNE max 5.5 Grecale 61 % 1024 hPa 5 cielo sereno +6.5° perc. +5.8° Assenti 5.1 NNE max 5.2 Grecale 60 % 1024 hPa 8 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 2.4 ENE max 3.2 Grecale 55 % 1024 hPa 11 cielo sereno +13.7° perc. +12.3° Assenti 3.3 S max 2.3 Ostro 47 % 1022 hPa 14 poche nuvole +13.6° perc. +12.4° Assenti 3.9 SSO max 4.5 Libeccio 54 % 1021 hPa 17 cielo sereno +8.8° perc. +8.8° Assenti 3.6 NNO max 3.8 Maestrale 72 % 1021 hPa 20 cielo sereno +8° perc. +8° Assenti 3.3 N max 4.4 Tramontana 74 % 1021 hPa 23 poche nuvole +7.7° perc. +7.7° Assenti 2.3 NNO max 3.6 Maestrale 82 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:47

