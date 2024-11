Meteo Montecatini Terme, le previsioni per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

A Montecatini Terme, le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +11,7°C e +16°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 13 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’83%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa influenzare l’atmosfera.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai +12,3°C. La mattina continuerà a presentare un cielo nuvoloso, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +15,1°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà il riscaldamento, mantenendo l’umidità piuttosto alta.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +15,6°C, con un cielo ancora coperto. Le condizioni di vento rimarranno simili, con una leggera intensificazione, ma senza particolari variazioni. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +11,7°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, con una leggera brezza che accompagnerà il calar della notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montecatini Terme nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo continui a rimanere nuvoloso, con temperature che varieranno poco. Tuttavia, non si registreranno precipitazioni, permettendo di godere di un clima relativamente mite. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni, anche se è consigliabile vestirsi a strati per affrontare l’umidità e le temperature fresche della sera.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Montecatini Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.9° perc. +12.4° prob. 8 % 8.7 NE max 13.9 Grecale 82 % 1026 hPa 5 cielo coperto +13.1° perc. +12.7° prob. 9 % 7.9 NE max 12.6 Grecale 83 % 1025 hPa 8 cielo coperto +14.1° perc. +13.7° prob. 17 % 7.1 NE max 12.5 Grecale 81 % 1025 hPa 11 cielo coperto +16° perc. +15.5° prob. 17 % 4.9 ENE max 8.1 Grecale 73 % 1024 hPa 14 cielo coperto +15.7° perc. +15.3° prob. 21 % 5.8 NE max 10.6 Grecale 76 % 1023 hPa 17 cielo coperto +13.4° perc. +12.9° prob. 9 % 8.8 NNE max 11.2 Grecale 84 % 1023 hPa 20 cielo coperto +12.2° perc. +11.7° Assenti 7.8 NNE max 9.1 Grecale 85 % 1024 hPa 23 cielo coperto +11.7° perc. +11° Assenti 7.3 NNE max 8.9 Grecale 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.