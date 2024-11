Meteo Montevarchi, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Giovedì 14 Novembre a Montevarchi si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso durante la mattina, mentre nel corso della sera si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra +4,2°C e +11,1°C, e il vento sarà moderato, proveniente principalmente da Nord-Est. L’umidità si attesterà attorno all’87%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +5,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà leggermente da Nord-Est a una velocità di circa 5,5 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo l’87%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +11,1°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori attorno al 99%. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 13,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, rendendo l’aria fresca e umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti, con il cielo ancora coperto e temperature che scenderanno a +9,7°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà ancora alta, intorno al 99%, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Est a una velocità di 9,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 72%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà, passando da nubi sparse a cieli sereni. Le temperature scenderanno fino a +4,2°C entro le 23:00. Il vento rimarrà leggero, con velocità che varieranno tra 6,8 km/h e 7,8 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’86%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Montevarchi indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni previsti per il fine settimana. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche, quindi si consiglia di vestirsi adeguatamente per affrontare il clima autunnale. Le previsioni del tempo suggeriscono di rimanere aggiornati, poiché le condizioni potrebbero variare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6° perc. +4.9° Assenti 6 NE max 5.8 Grecale 87 % 1020 hPa 5 cielo coperto +6.9° perc. +6.2° prob. 15 % 5.4 NNE max 5.7 Grecale 87 % 1019 hPa 8 cielo coperto +9.3° perc. +8.4° prob. 18 % 7.1 NNE max 12.3 Grecale 82 % 1020 hPa 11 cielo coperto +11.1° perc. +10.1° prob. 19 % 13.3 NE max 16.7 Grecale 72 % 1019 hPa 14 cielo coperto +10.3° perc. +9.1° prob. 10 % 10.5 NE max 16.5 Grecale 69 % 1019 hPa 17 nubi sparse +6.1° perc. +4.5° prob. 6 % 7.8 NNE max 7.7 Grecale 88 % 1020 hPa 20 cielo sereno +5° perc. +3.1° Assenti 7.9 NNE max 8.1 Grecale 87 % 1021 hPa 23 cielo sereno +4.2° perc. +2.5° Assenti 7.2 NNE max 6.8 Grecale 86 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:47

