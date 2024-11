Meteo Montevarchi, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Montevarchi di Lunedì 18 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta durante tutta la giornata. Le temperature oscilleranno tra i 10°C e i 15°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta, ma con un’alta umidità che si attesterà intorno al 90%.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da est-sud est. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi attorno al 10%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 12°C entro le 09:00. La velocità del vento sarà debole, con direzione est. L’umidità si manterrà alta, intorno all’85%, e non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 15°C intorno alle 14:00, per poi scendere nuovamente a 12°C verso le 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di pioggia sarà contenuta, con valori che non supereranno il 27%. Il vento si farà leggermente più intenso, ma sempre sotto forma di brezza leggera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 10°C. Il cielo rimarrà coperto, con umidità che si attesterà attorno al 90%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Montevarchi di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti, senza piogge significative. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature simili e una copertura nuvolosa persistente. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a farsi vedere.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.1° perc. +9.6° prob. 3 % 6.3 E max 7.7 Levante 92 % 1013 hPa 5 nubi sparse +9.5° perc. +8.9° Assenti 6.2 E max 6.7 Levante 92 % 1012 hPa 8 cielo coperto +11° perc. +10.4° Assenti 4.4 E max 6.4 Levante 88 % 1014 hPa 11 cielo coperto +13.5° perc. +13° prob. 3 % 0.5 OSO max 1.4 Libeccio 83 % 1013 hPa 14 cielo coperto +15° perc. +14.5° prob. 25 % 3.4 O max 6.8 Ponente 76 % 1012 hPa 17 cielo coperto +11.4° perc. +10.9° prob. 13 % 3.2 NNO max 3.9 Maestrale 89 % 1013 hPa 20 cielo coperto +10.4° perc. +9.9° prob. 1 % 3.3 NE max 3.2 Grecale 90 % 1014 hPa 23 cielo coperto +10° perc. +10° prob. 5 % 3.1 ENE max 3 Grecale 91 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:44

